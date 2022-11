Aglomeracions i retards en la primera jornada de la vaga de maquinistes de Renfe 

Matí d'aglomeracions i retards a les estacions de tren del país en el primer dia de la vaga de maquinistes de Renfe. Convocada pel sindicat SFF-CGT, el seguiment de l'aturada és mínim, d'un 2,95%, segons ha informat l'empresa aquest matí. Degut a la protesta, s'han fixat uns serveis mínims del 66 % en les hores punta, és a dir, de 6:00 a 9:30 i de 17:00 a 20:30 hores només circularan dos de cada tres trens programats. Pel que fa a la resta de la jornada, es mantenen un de cada tres trajectes, és a dir, el 33% del servei previst.

Pel que fa a llarga distància i Alta Velocitat, la parada ha provocat algunes cancel·lacions a primera hora del matí, però la majoria dels viatgers afectats s'han pogut reubicar. Tot i que la majoria eren conscients que hi havia programada una vaga i han anat amb més antelació a les estacions, alguns no han pogut evitar patir afectacions. "Sempre paguem els mateixos, anava tothom apilonat", ha assegurat una usuària que ha arribat a Sants procedent d'un tren de Tarragona a l'ACN. "Anàvem tan atapeïts que a Montcada ja no podia pujar gent", ha indicat, en la mateixa línia, un altre usuari que ha arribat des de Sabadell.

La vaga de maquinstes, convocada per la CGT, continuarà aquest proper divendres. Els treballadors de Renfe demanen un conveni de treball digne contra la pèrdua de poder adquisitiu. En un principi, l'aturada havia estat convocada per SEMAF, UGT i CCOO, però finalment se'n van desmarcar després que Renfe decidís incorporar millores en les condicions laborals dels maquinistes.

En el nou conveni, Renfe preveu un increment salarial del 3,5 % a partir de l'1 de gener, una reducció de la jornada a 35 hores setmanals i la creació d’un nou perfil dins la plantilla, el maquinista instructor, que permetrà agilitzar els processos de formació.