Així cauen els festius i ponts del 2023 a Catalunya

Deixem enrere l'any 2022 i donem la benvinguda al 2023, i amb ell, al nou calendari laboral. Enguany, hi haurà 13 dies laborables que seran festius a Catalunya, als quals s'han d'afegir les dues festes locals que poden fixar els ajuntaments de cada municipi català. Per tant, en total, hi haurà 15 festius.

El 2023 serà un any amb molts caps de setmana llargs, ja que els dies de Reis (aquest divendres), Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, la Festa del Treball, Sant Joan, la Diada i la Puríssima cauen en divendres o dilluns. Nadal i Sant Esteve cauen en dilluns i dimarts, per tant, també es podrà fer pont. Aquests són tots festius que hi haurà a Catalunya aquest 2023.



Tots els festius de 2023 Dia de Reis: divendres 6 de gener



Divendres Sant: divendres 7 d'abril



Dilluns de Pasqua Florida: dilluns 10 d'abril



Dia del treballador: dilluns 1 de maig



Sant Joan: dissabte 24 de juny



L'Assumpció: dimarts 15 d'agost



Diada Nacional de Catalunya: dilluns 11 de setembre



Festa Nacional d'Espanya: dijous 12 d'octubre



Tots Sants: dimecres 1 de novembre



Dia de la Constitució: dimecres 6 de desembre



La Immaculada: divendres 8 de desembre



Nadal: dilluns 25 de desembre



Sant Esteve: dimarts 26 de desembre

A aquests dies, cal afegir-hi les dues festes locals que escullen de manera independent cada un dels ajuntaments catalans. En el cas de Barcelona, per exemple, és el 5 de juny, la Segona Pasqua, i la Mercè, el 25 de setembre. A Girona, s'ha decidit que aquestes dues festes laborals seran el dimarts 25 de juliol (Sant Narcís) i dilluns 30 d'octubre. A Tarragona, serà el dissabte 19 d'agost (Santa Magí) i el dissabte 23 de setembre (Santa Tecla). I a Lleida, el dijous 11 de maig (Sant Anastasi) i el dimarts 29 de setembre (Sant Miquel).



Sis caps de setmana llargs

El 2023 és un bon any pel que fa als caps de setmana llargs, és a dir, quan els festius cauen en dilluns o divendres. En total hi haurà sis ponts: el 6 de gener, que cau en divendres; el 7 d'abril, que també és divendres; l'1 de maig, que és dilluns; l'11 de setembre, que cau en dilluns; el 25 de desembre, que també és també dilluns; i el 8 de desembre, que cau en divendres.

A Barcelona es podran fer fins a dos ponts més, ja que el 5 de juny i el 24 de septembre, festius locals, cauen en dilluns.