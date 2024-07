Així queden els governs del PP al País Valencià i les Illes després de la trencadissa amb Vox

Poques hores després que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciés la ruptura dels governs d'Extremadura, País Valencià, Aragó, Múrcia i Castella i Lleó, el PP ja ha mogut fitxes en la reconfiguració dels seus executius. Ho fa amb la vista posada en governar amb minoria i la possibilitat també de convocar eleccions anticipades. Dos dels dotze consellers que Vox tenia als seus cinc governs autonòmics de coalició del PP seguiran en el càrrec: el conseller d'Extremadura Ignacio Higuero i el de Castella i Lleó Gonzalo Santonja.

A més dels trencaments esmentats, també retira el suport parlamentari als populars en aquests punts i a les Balears. Vox va decidir trencar per la decisió dels populars d'acceptar el repartiment de menors migrants sols. Abascal ha aparegut a Telecinco per reiterar el missatge que va llançar ahir i per negar que hagi imposat la ruptura a la direcció. I el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la ruptura demostra que el PP "no s'empassa qualsevol cosa" ni actua condicionat per "cap xantatge de ningú, ni del govern ni de cap partit polític".

En les darreres hores, el president valencià, Carlos Mazón, ha cessat els tres consellers de la Generalitat valenciana que són del partit d'extrema dreta. La presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Prohens, ha apuntat que l'acord de 110 punts firmat amb Vox a les Balears està trencat. En tots els casos, Vox surt dels executius després d'haver aprovat bona part de la seva agenda: des de les lleis de 'concòrdia' deroguen les de memòria històrica, a normes de "llibertat educativa" per "acabar amb la imposició" del valencià.

País Valencià: tres consellers cessats

Mazón va cessar els dos consellers de Vox de matinada, i aquest divendres ha anunciat la desaparició de la conselleria de Cultura, fins ara en mans del partit del torero Vicente Barrera: passarà a estar dins de la conselleria d'Educació i Esports, i dependrà de Presidència. El president del govern valencià ha afirmat aquest divendres que la seva prioritat és esgotar la legislatura, i ha avançat que buscarà suports amb una estratègia de "geometria variable".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat el decret signat pel president pel qual pleguen el vicepresident primer i conseller Barrera, la consellera de Justícia i Interior, Elisa María Núñez, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luís Aguirre. El portaveu parlamentari del PP Miguel Barrachina serà conseller d'Agricultura, mentre que la fins ara consellera de Medi ambient, Salomé Pradas, assumeix Justícia i Interior, i la seva cartera passa a Vicente Martínez Mus.

Illes Balears: l'acord PP-Vox està trencat

Vox no està a l'executiu de les illes Balears, però sí que dona suport als populars, per la qual cosa afecta directament els equilibris parlamentaris, i requerirà buscar suports puntuals. El suport de Vox va permetre la investidura de la presidenta Marga Prohens, que aquest divendres ha aprofitat per demanar que deixin la presidència del Parlament en mans del polèmic Gabriel Le Senne. També ha assegurat que l'acord de 110 punts firmat amb Vox està trencat: "El full de ruta a partir d'ara és el programa del PP."

La Presidenta de les Balears, Marga Prohens, fa declaracions aquest divendres a Palma. — Cati Cladera / EFE

Extremadura: Ignacio Higuero deixa Vox i segueix

La presidenta extremenya, María Guardiola, ha aparegut en roda de premsa acompanyada del fins ara conseller de Vox Ignacio Higuero, l'únic representant de l'executiu. Aquest s'ha donat de baixa del partit i continuarà al govern. És la cara visible del desconcert de part dels càrrecs de la formació i de la seva direcció, que aquest dijous va debatre durant tres hores el moviment abans de fer l'anunci. Guardiola ha descartat la convocatòria d'eleccions anticipades i –com Mazón- ha afirmat que el seu objectiu és esgotar la legislatura buscant suports puntuals.

Aragó: continuïtat tot i dues baixes de Vox

Pel que fa al president d'Aragó, Jorge Azcón, ha anunciat que el fins ara secretari de la conselleria d'Hisenda, Javier Rincón, serà el nou conseller d'Agricultura en substitució de l'ultradretà Ángel Samper. D'altra banda, arran de la trencadissa elimina la vicepresidència que ostentava Vox a través d'Alejandro Nolasco per redistribuir les seves competències a altres carteres.

Azcón ha defensat la continuïtat de l'executiu governat pels populars, alhora que ha agraït la feina als dos consellers d'extrema dreta que han deixat l'executiu. Igual que Carlos Mazón, reestructura les conselleries. I assegura que això no afectarà la vida diària dels aragonesos.

Castella i Lleó: segueix Gonzalo Santonja

Al govern de Castella i Lleó han plegat dos consellers de Vox, el d'Agricultura, Gerardo Dueñas, i el d'Indústria, Mariano Veganzones, així com el vicepresident, Juan García-Gallardo Frings. El conseller de Cultura de Castella i Lleó, Gonzalo Santonja, que té un perfil independent, continuarà a l'executiu. Alfonso Fernández Mañueco va ser el primer president investit per Vox, tenia com a vicepresident el polèmic García-Gallardo, i ha assegurat que hi haurà estabilitat.

Múrcia: dues baixes a l'executiu

El president de Múrcia, Fernando López Miras, no ha aclarit encara si aspira a esgotar la legislatura un cop els dos consellers de Vox abandonin el seu executiu autonòmic, per bé que descarten eleccions. El vicepresident del govern, José Ángel Antelo, i el conseller de Foment, José Manuel Pancorbo, han presentat aquest divendres la dimissió al president murcià. Els populars estan a tan sols dos escons de la majoria absoluta.