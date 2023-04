Ajornen el llançament del Minairó, el tercer nanosatèl·lit de la Generalitat  

Després de l'exitós llançament de l'Enxaneta i el Menut, aquest dimecres a les 8:48 (hora catalana) era el torn del Minairó, el tercer nanosatèl·lit que posa en òrbita la Generalitat de Catalunya, però finalment s'ha hagut d'ajornar l'enlairament de l'aparell a causa de les condicions meteorològiques.

L'aparell, que havia d'enlairar-se des de la base espacial de Vandenberg, a Califòrnia, haurà d'esperar almenys fins divendres, segons ha informat la companyia nord-americana SpaceX. La missió viatjarà a bord d'un coet llançador Falcon 9 juntament amb altres satèl·lits en el marc d'un viatge de l'aeroespacial SpaceX.

Un cop a l'espai, el nanosatèl·lit orbitarà al voltant de 550 quilòmetres de la Terra a una velocitat aproximada de 8 quilòmetres per hora i passarà per damunt de Catalunya cada cinc dies aproximadament.

Millorar la connectivitat 5G

El nom de Minairó, escollit en col·laboració amb el programa informatiu infantil InfoK, fa referència a un ésser fantàstic en forma de follet diminut que és el protagonista d'una llegenda tradicional del Pallars i el Pirineu. La seva missió, gestionada per la Fundació i2CAT i la proveeix l'empresa Sateliot, és desplegar un laboratori en òrbita i servirà per millorar la connectivitat 5G. Pel que fa als usos concrets, l'aparell pot facilitar serveis sobretot en logística, agricultura, ramaderia o energies renovables.

El nanosatèl·lit pesa 10 quilograms i és el primer de la història que es llançarà sota l'estàndard 5G. "Permetrà connectar dispositius econòmics estàndards, exactament els mateixos que fan servir avui en dia les operadores a dins de les ciutats, d'arreu del món", va dir durant la presentació de l'aparell el cofundador de Sateliot, Jaume Sanpera.

Es tracta d'un nanosatèl·lit de baixa òrbita, com els dos anteriors de la Generalitat, que orbiten entre 500 i 600 km de distància de la Terra i hi fan una volta cada 90 minuts. Un cop alci el vol, el Minairó donarà cobertura a tota la superfície terrestre i permetrà que qualsevol dispositiu pugui connectar-se via satèl·lit o mòbil a qualsevol lloc i amb un cost "molt baix", la qual cosa suposarà "democratitzar" l'accés.