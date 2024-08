Alerta per la previsió de pluges intenses a Catalunya aquest divendres a la tarda

Enmig de la forta calor que ofega Catalunya, en les pròximes hores es preveuen pluges intenses a gairebé tot el territori català. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dijous al migdia l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per aquest divendres, amb la mirada especialment a la tarda.

Les precipitacions poden ser més intenses a partir del migdia a les comarques del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts a molts punts de Catalunya, especialment en les citades zones. A més, els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta, aparat elèctric, fortes ratxes de vent i localment de pedra.

On caldrà anar més alerta és concretament a les comarques del Bages, Berguedà, Lluçanès i Ripollès, es podrien superar els 40 l/m2 en 30 minuts. De les 12 del migdia a les 6 de la tarda, el perill serà alt en aquestes comarques, així com a l'Anoia, la Cerdanya, la Garrotxa, el Moianès, Osona o el Solsonès. Fora d'aquest àmbit geogràfic, també hi haurà perill a la Terra Alta. Mentre a la tarda les pluges també afectaran la franja oest del territori, cap al vespre i nit s'acostaran més al terç oest, amb perill moderat.

L'alerta per precipitacions arriba després que Catalunya registrés dilluns, dimarts i dimecres, els tres últims dies de juliol, la temperatura mitjana més alta de, com a mínim, els darrers 20 anys, segons el SMC. Tot i això, no s'ha registrat cap rècord de calor en aquesta onada, com el juliol de l'any passat, quan es va arribar als 45 graus.

Consells davant les pluges

Protecció Civil demana tenir en compte els consells davant fortes pluges. Entre altres, es tracta d'evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables, o circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat. Si ens sorprenen precipitacions importants a casa, és important no baixar a les zones inundables d'aquesta, així com deixar en llocs alts i protegits els productes perillosos.