Alerten que les beques menjador només arriben a la meitat de l'alumnat de Catalunya que les necessitaria

L'ONG Educo ha denunciat aquest dijous que les beques menjador només arriben al 15,5% de l'alumnat de Catalunya, una mica menys de la meitat del 32,5% d'infants que es troben en risc de pobresa i exclusió. L'entitat, que treballa pel benestar i els drets de la infància des de fa més de 30 anys, ho ha alertat en una roda de premsa a la plaça Universitat de Barcelona, organitzada en motiu de l'inici del curs escolar.

En el mateix espai, Educo ha col·locat una sèrie de neveres buides per visibilitzar les dificultats de les famílies més vulnerables per garantir l'alimentació als seus fills. De fet, en una de les neveres un cartell apuntava que "el menjador escolar suposa el 19,5% dels ingressos de les famílies més vulnerables". La directora general adjunta de l'entitat, Guiomar Todó, ha asseverat que "són llars on hi ha pocs recursos i on omplir la nevera és molt complicat", i que, per tant, "necessiten tenir garantit l'àpat que ofereix l'escola".

Des de l'organització han alertat que el cost "elevadíssim" del menjador escolar a Catalunya impossibilita "en moltes ocasions" que les famílies el puguin pagar. Per aquest motiu, reclamen al nou Govern d'Illa que incrementi les beques menjador, que suposen "part de l'educació".

Malgrat que moltes llars rebin les beques, aquests ajuts no arriben a tots els infants en risc de pobresa i exclusió, que són més de 440.000. Així mateix, l'ONG alerta que la situació empitjora a secundària, ja que només el 13,9% dels centres públics d'ESO ofereixen servei de menjador. Una dada que se situa per sota de la mitjana espanyola, que és del 16,7%. "Entre 12 i 16 anys és una etapa molt exigent, necessiten l'alimentació per desenvolupar-se físicament i intel·lectualment", ha avisat Todó.

El servei de menjador català és el més car de tot l'Estat

Durant la roda de premsa, Educo també ha denunciat que el servei de menjador de Catalunya és el més car de tot l'Estat. La directora adjunta Todó ha apuntat que l'àpat diari costa 7,25 euros a les escoles públiques catalanes. D'aquesta manera, demanen al nou executiu que incrementi la partida destinada a les beques i que cobreixin el 100% de l'import en tots els casos.

Actualment, diuen que un 60% de les beques cobreixen el cost total del menjador, mentre que el 40% restant només cobreixen el 70% de l'import. En aquests casos, segons els seus càlculs, les famílies han d'invertir uns 400 euros anuals. "Amb el cost del menjador escolar més alt d'Espanya, per una família amb pocs recursos haver d'assumir gairebé 400 euros l'any per fill per cobrir el 30% restant són molts diners", ha sentenciat Todó.