Nova pujada del preu del menjador escolar, que a partir del curs que ve costarà 7,25 euros

Nova pujada del preu del menjador escolar a Catalunya per cinquè any consecutiu. El curs que ve, quedar-se al menjador per als usuaris fixos passarà de costar 6,91 euros a 7,25 euros, un 5% més que actualment. Segons la resolució publicada aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en el cas dels alumnes esporàdics, que són els que es queden menys de tres dies a la setmana, costarà 7,98 euros. El preu dels menús va estar congelat durant 13 anys fins al 2019.

Els nous preus s'aplicaran a la majoria d'escoles públiques, on el servei del menjador dura dues hores i mitja. L'ordre fixa imports diferents en el cas del servei que dura dues hores, bàsicament la concertada o les públiques amb sisena hora o jornada intensiva. En aquest cas, per al curs vinent s'ha fixat l'import en 6,87 euros per als usuaris fixos i 7,56 per als esporàdics.

El preu màxim de la prestació del servei escolar comprèn, a més del dinar, l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de prestació del servei i els períodes anterior i posterior, des que s'acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda.

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) alerten de la situació de "perill pels menjadors escolars a conseqüència de la pujada de preus per a les famílies i la disminució de l'import de les beques per a l'alumnat que dona el Departament d'Educació".



El motiu: la inflació i l'augment retributiu dels monitors

Fonts del Departament d'Educació han assenyalat a Europa Press que l'increment del preu respon a la inflació i a l'augment de sou dels professionals que treballen als menjadors. "No apujar-ho hauria comportat automàticament la pèrdua de qualitat del servei, per inviabilitat econòmica".

L'escalada inflacionista posa en perill la viabilita dels menjadors escolars que ofereixen menús amb productes ecològics

Una qualitat que ja s'ha vist afectada en els menjadors escolars que ofereixen menús amb productes ecològics. L'escalada inflacionista posa en perill la viabilitat d'aquests menjadors escolars, on els agricultors es veuen incapaços de repercutir l'increment dels costos a les altres baules de la cadena perquè la venda dels aliments encara sigui rendible. La solució d'algunes centrals de compres implica retallar la compra d'alguns aliments, el que implica oferir una alimentació menys saludable als infants catalans.

Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), un 45% dels menús dels menjadors escolars de l'Estat espanyol són "molt desequilibrats", especialment quan el menjar s'elabora fora del centre escolar i ni tan sols compleixen les recomanacions de consum setmanal de la meitat dels vuit grups d'aliments principals. Entre aquests, es detecta una excessiva presència d'aliments rics en hidrats de carboni i precuinats en detriment dels llegums, els ous i la fruita.

L'argument de l'augment retributiu dels monitors no convenç a l'Affac, que demana mesures correctores en els preus, tenint present que les empreses que elaboren els àpats mantenen els seus beneficis a raó d'uns 15 cèntims per menú.