Barcelona reparteix entre quatre empreses el càtering de 42 escoles bressol

L'Ajuntament de Barcelona ha repartit entre quatre empreses el càtering de les 42 escoles bressol que fins ara atenia la firma Comer Bien, que ha comunicat al consistori dificultats per mantenir el servei. La decisió arriba després que associacions de famílies i alumnes d'alguns dels centres hagin alertat aquest dimecres de problemes d'abastiment d'alguns aliments. L'empresa hauria entrat en concurs de creditors, hauria deixat de pagar els proveïdors i les cuineres havien estat cobrant fora de termini.

La firma Ausulan assumirà els menjadors de 16 escoles, Servei Àpats se'n quedarà 13, Cuina i gestió s'encarregarà de set i l'empresa Set i Tria n'assumirà sis. Començaran a prestar el servei a partir de dimarts, atès que dilluns és festa de lliure disposició per a les escoles. De moment, el servei el continua prestant Comer Bien, gestionant-se si és necessari amb recursos econòmics propis de la gestió autònoma dels centres. Les plantilles dels centres seran subrogades per les empreses entrants.

Després que Comer Bien hagi informat que "no pot continuar prestant el servei", el consistori explica que s'ha reunit amb les quatre firmes concessionàries dels 63 menjadors de llars d'infants restants de la ciutat. Tal com preveu la Llei de Contractes, s'ha demanat que assumeixin el 20% de modificació de l'import del seu contracte per causes sobrevingudes, per cobrir el servei de les 42 escoles bressol, i han acceptat l'encàrrec.

L'Ajuntament de Barcelona subratlla que aquesta modificació permetrà cobrir el servei fins al 15 de juliol del 2024. En paral·lel, el consistori començarà a preparar la tramitació d'una nova licitació del servei de manera immediata, amb l'objectiu que entri en vigor el setembre d'aquest any.

Les dificultats de Comer Bien

La presidenta de l'Associació de Famílies i Alumnes (AFA) d'un dels centres afectats ha detallat que al novembre les direccions els van avisar que les cuineres no estaven cobrant a temps. Les associacions de la quarantena d'escoles es van posar d'acord i van fer arribar un escrit a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) exposant la problemàtica. La situació es va solucionar temporalment i les cuineres van començar a cobrar de nou, tot i que expliquen que a través de l'IMEB.

Segons les informacions, l'empresa ha entrat en concurs de creditors i hauria deixat de pagar també els proveïdors. De fet, les famílies alerten que ja hi ha algun centre amb problemes d'abastiment aquesta setmana. És per això que l'IMEB ha autoritzat excepcionalment l'ús dels recursos de les escoles bressol per comprar aliments.