Alícia Romero serà la consellera d'Economia i pilotarà la reforma del model de finançament de Catalunya

Després de conèixer el nom del futur conseller de Presidència, aquest dissabte al vespre es va fer públic el de la nova consellera d'Economia i Hisenda. Alícia Romero, mà dreta de Salvador Illa al Parlament, serà l'encarregada de liderar la implementació del nou model de finançament de Catalunya, segons va avançar El País i va confirmar l'ACN.

La fins ara portaveu parlamentària del PSC rellevarà la republicana Natàlia Mas i haurà de negociar les qüestions econòmiques pactades entre els socialistes i ERC a l'acord per investir Illa. La reforma del finançament contempla que la Generalitat passi a recaptar cada vegada més impostos, començant per l'IRPF de l'exercici 2025, però mantenint una quota de solidaritat amb la resta de comunitats autònomes.

Mà dreta consolidada de Salvador Illa al Parlament

Militant socialista des dels 20 anys, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976) va arribar l'any 2013 al Parlament, on hi ha estat durant les últimes cinc legislatures com a diputada. Secretària d'Economia, Recerca i Transició Digital del PSC, la socialista ha estat portaveu del seu grup a la comissió d'Economia del Parlament des del 2015.

Durant els últims anys ha liderat les negociacions pressupostàries amb el Govern, que van acabar en acord el 2023, després del trencament del Govern d'ERC i Junts, i que no van arribar a bon port el 2024, a causa del 'no' dels Comuns pel Hard Rock.

Romero també ha estat implicada en les negociacions per a la investidura de Salvador Illa, en un equip encapçalat per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret. Romero va formar part de la delegació socialista que el 6 de juny va desplaçar-se fins a Ginebra (Suïssa) per reunir-se amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Més d'una dècada a l'Ajuntament de Mataró

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, la nova consellera d'Economia té estudis de postgrau en dret local i urbanístic i un màster en direcció pública i governança (ESADE). En acabar la carrera, va treballar durant dos anys al món privat, a l'entitat financera Caixa Laietana –absorbida per Bankia el 2010–, abans de fer el salt a la política municipal.

El 2019 va ser escollida per primer cop regidora a l'Ajuntament de Mataró, on s'hi va estar 12 anys. Els últims 6 anys, entre el 2005 i el 2011, va ser tinent d'alcalde d'Innovació i Promoció de la Ciutat. Destaca durant aquest període el projecte del Tecnocampus, parc tecnològic i universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Durant l'etapa més complexa del Procés, quan era portaveu adjunta del PSC al Parlament la tardor de 2017, va ser una de les veus que va negar l'aplicació de l'article 155 i que es va abstenir de participar en la comissió al Senat. Malgrat això, va acabar votant a favor en el ple del 27 d'octubre d'aquell mateix any.



Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC

En aquesta nova etapa política, Ferran Pedret serà el president del grup parlamentari socialista, segons ha pogut confirmar l'ACN. Pedret és un dels homes de màxima confiança d'Illa, defensor del federalisme, representa l'ala més a l'esquerra del PSC. L'anterior legislatura va ser secretari primer de la Mesa del Parlament i ha estat un dels negociadors de l'acord d'investidura amb ERC.

Pedret és diputat al Parlament des de l'any 2012 i ha ocupat diversos càrrecs dins el PSC, com el de portaveu o el de secretari de l'àrea de millora de l'autogovern i acció federal.