Almenys tres morts en l'explosió que ha destruït un edifici al centre de Madrid

Una forta explosió en ple centre de Madrid, al carrer Toledo, ha provocat almenys tres morts, entre els quals una dona de 85 anys, i un desaparegut, segons la delegació del Govern espanyol a Madrid. La detonació ha estat minuts abans de les tres de la tarda, segons ha informat Europa Press a partir de testimonis presencials. L'edifici, al costat d'una residència de gent gran, una església i una escola, ha quedat pràcticament del tot destruït, i ha caigut runa tant al carrer com al pati de l'escola.



Segons el servei d'emergències de Madrid hi ha sis ferits lleus i dos de greus, un d'ells, amb cremades i una fractura, traslladat a l'Hospital de la Paz. Unitats canines de la Policia busquen a possibles persones atrapades entre la runa.



Una explosió de gas es perfila com la causa de l'accident a l'edifici, de sis plantes i amb almenys quatre d'elles afectades, que és el centre parroquial de l'església de la Verge de la Paloma. Segons la web de la parròquia, inclou despatxos, un centre d'acollida de Càritas, vuit centres de reunions i tres habitatges per sacerdots.



Part de l'edifici s'ha incendiat després de l'explosió i els bombers de l'Ajuntament de Madrid treballen per a extingir les flames. Les plantes superiors del centre parroquial "hauran de ser objecte d'un enderrocament controlat", ha assegurat l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Tal com ha explicat, "és difícil tenir viabilitat", per la qual cosa "caldrà procedir al seu desmuntatge controlat". Tot i això, ha indicat que els bombers hauran de revisar la paret mitgera amb la residència de gent gran contingua, en la qual ningú ha resultat ferit.

Residents d'un centre de gent gran i alumnes evacuats

Segons ha apuntat Almeida, no s'han produït víctimes ni a la residència de gent gran propera, els usuaris de la qual han estat evacuats a l'hotel del davant, ni tampoc al col·legi annex, ja que el pati estava buit degut encara a la neu sense fondre que va deixar la borrasca Filomena. Nou dotacions dels Bombers de Madrid i onze unitats del Samur s'han desplaçat a la zona.



El vicepresident de la Comunitat, Ignacio Aguado, no ha descartat que pugui haver-hi més defuncions i ha qualificat els fets de "terrorífics", encara que ha indicat que podria haver estat encara pitjor.