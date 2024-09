Almenys una veïna de Ripoll denunciada per penjar el cartell de festa major vetat per Orriols

L'Ajuntament de Ripoll, encapçalat per Sílvia Orriols, líder del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, ha multat almenys una veïna del poble per haver penjat el cartell censurat de la festa major de Ripoll. L'acció forma part de l'enganxada reivindicativa que van dur a terme diversos veïns contra la decisió del consistori de censurar el cartell de la festa major perquè hi sortia una noia amb vel.



Segons publica el 9Nou, la persona denunciada és Carme Brugarola, escriptora, membre d'Unitat contra el Feixisme i Racisme Osona-Ripollès i també ex regidora d'ICV, que ho interpreta com un gest de "persecució política". Ara té deu dies per presentar al·legacions. No serà l'única perquè l'Ajuntament ha confirmat que se n'han posat més, sense donar més detalls. El motiu pel qual s'ha iniciat el procés de la sanció administrativa és haver incomplert d'ordenança de civisme.

Segons consta a la notificació que li ha arribat, se l'acusa d'haver "embrutat i deslluït edificis públics o privats" i "col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats". També se l'informa que els fets descrits poden comportar sancions que van dels 750 euros fins als 3.000 euros segons la gravetat.

Brugarola es mostra indignada. En declaracions a l'ACN, subratlla que el que va fer "no és cap delicte perquè s'emmarca en la llibertat d'expressió". També diu que van penjar els cartells en punts on habitualment ja n'hi ha d'altres.

El cartell, símbol de protesta

La polèmica es va originar quan l'alcaldessa, Sílvia Orriols (Aliança Catalanya), va vetar el cartell escollit per un jurat professional perquè hi havia una dona amb un vel. L'autora del cartell, Ivonne Navarro, va explicar que l'alcaldessa li havia demanat que eliminés la figura femenina i que ella s'hi va negar perquè el cartell volia expressar la multiculturalitat a Ripoll i la visió inclusiva de la vila amb un cartell molt colorista.

A partir d'aquí, l'obra es va convertir en un símbol de protesta que va acabar amb una enganxada popular per tota la vila i una 'performance' el dia del pregó amb el cartell en tela de grans dimensions.