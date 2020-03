Una altra ministra dóna positiu en coronavirus després que ho fes Montero

Tan sols la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha donat positiu en el test de coronavirus al qual s'ha sotmès el conjunt del Govern espanyol després que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, hagi confirmat el seu contagi. La ministra està a casa seva i es troba bé, segons un comunicat de la Moncloa.



A última hora d'aquest dimarts s'ha confirmat, també, el positiu en coronavirus del líder de Vox, Santiago Abascal. També el de la diputada de la formació d'ultradreta al Congrés Macarena Olona. Amb aquests dos, ja són quatre els membres del partit que resulten infectats, després de que ho fos el número dos, Javier Ortega Smith, i un altre diputat del qual no ha transcendit el nom



D'altra banda, L'Executiu ha informat del cas de la ministra Montero aquest dimarts al matí, i també ha comunicat que el vicepresident segon, Pablo Iglesias, roman en quarantena. Tots dos es troben en bon estat.



La primera conseqüència del contagi de Montero ha estat la suspensió de la compareixença al Congrés del ministre de Sanitat, Salvador Illa, prevista per aquest dijous.



Els parlamentaris de la Cambra tenien previst celebrar una reunió de la Junta de Portaveus després d'escoltar les recomanacions del ministre de Sanitat en comissió. Des de Sanitat expliquen que Illa s'ha posat a la disposició de la presidenta de la comissió per trobar una nova data per a la seva compareixença "com més aviat millor", informa Alexis Romero.

Reunions telemàtiques

La infecció de Montero s'ha donat a conèixer abans de la celebració del Consell de Ministres, que té lloc a les 12.30 hores, i en el qual es prendran les "mesures de prevenció afavorides per les autoritats sanitàries". Montero va participar aquest mateix dimarts en l'últim Consell.



Per tant, a la reunió assistiran els membres de l'Executiu la presència del qual sigui necessària per a l'aprovació del Pla de Xoc en resposta al Covid-19. Després de la trobada, el president del Govern, Pedro Sánchez, compareixerà davant els mitjans en roda de premsa i les preguntes es realitzaran de manera telemàtica.

A partir d'aquest moment, segons ha apuntat Moncloa, les altres reunions previstes a l'agenda del president es realitzaran de manera telemàtica. La primera que aplicarà aquest criteri és la cita d'aquesta tarda amb els agents socials.



Sánchez tenia previst reunir-se amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i amb els presidents de CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament, per promoure el diàleg social i establir un calendari oficial de reunions.



Vot telemàtic

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha informat sobre la suspensió de l'activitat de la cambra legislativa espanyola fins el dia 24 de març i ha anunciat que a partir d'ara els parlamentaris podran votar en forma telemàtica.

​

​La Justa de Portaveus, així mateix, podrà celebrar les seves reunions per videoconferència, ha afegit Batet, que ha explicat que els diputats aviat rebran informació a través d'una circular sobre aquesta forma d'exercir el seu dret de representació.

Els reis es fan la prova del coronavirus

Els reis també han volgut fer-se la prova per saber si es troben afectats pel coronavirus, "com a mesura de prevenció". En un comunicat la casa reial ha explicat que ho han fet "en funció de les recents activitats públiques" de la reina. El resultat dels tests "seran comunicats públicament".

Tots els partits de la Lliga, suspesos

La Lliga ha anunciat aquest dijous la suspensió de tots els seus partits a causa del procés de quarantena imposat al Reial Madrid després que s'identifiqués un cas de coronavirus a les instal·lacions de l'equip madrileny. En una notificació publicada a través de xarxes socials, l'organització ha anunciat que queden anul·lades, de moment, les dues pròximes jornades.



"Davant les circumstàncies conegudes aquest matí, referides a la quarantena establerta al Reial Madrid i els possibles positius en jugadors d'altres clubs, La Lliga considera que es donen ja les circumstàncies perquè se segueixi amb la següent fase del protocol d'actuació contra el COVID- 19. En conseqüència, d'acord amb les mesures establertes al Reial decret 664/1997 de 12 de maig, acorda la suspensió, almenys, de les dues pròximes jornades. Aquesta decisió serà reavaluada després de la finalització de les quarantenes decretades als clubs afectats i d'altres possibles situacions que poguessin donar-se. La Lliga, com a organitzadora de la competició, ha procedit a comunicar-ho a la RFEF, al CSD i als Clubs", resa el comunicat.

Gairebé 3.000 casos confirmats arreu l'Estat

El Ministeri de Sanitat comptabilitzava aquest dijous 84 morts amb coronavirus (34 més que ahir) i 2.968 casos confirmats a Espanya, 816 més que el dimecres.



Gairebé la meitat del total es localitzen a Madrid (1.388), la comunitat més afectada juntament amb País Basc (346), Catalunya (260) i La Rioja (205).



Són les últimes dades del departament que dirigeix Salvador Illa, que a més ha informat de 189 altes des de l'inici del brot.



A més de Madrid, País Basc, La Rioja i Catalunya, les dades per comunitats són: Andalusia (115), Castella-la Manxa (115), Comunitat Valenciana (94), Castella i Lleó (92), Navarra (73), Aragó (64), Canàries (51), Astúries (47), Galícia (35), Murcia (26), Balears (22), Extremadura (19) i Cantàbria (16).



Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla segueixen sense registrar casos confirmats.