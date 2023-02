Amazon va pressionar l'Ajuntament de Martorelles per accelerar el permís d'obres d'un aparcament per a camions

Amazon va pressionar l'Ajuntament de Martorelles, al Vallès Oriental, per forçar l'acceleració d'una llicència que permetés construir un aparcament de camions al terreny on hi havia hagut l'antiga Derbi. Tot això abans d'anunciar que en els propers mesos la planta tancarà per traslladar la seva activitat a Saragossa, i també abans que els gairebé 800 treballadors del parc logístic convoquessin una vaga per exigir reubicacions de personal.

Segons la informació que ha avançat El Periódico i ha confirmat a l'ACN l'alcalde, Marc Candela, Amazon va exigir al consistori agilitzar un procediment administratiu amb la premissa que "o els donàvem una solució per l'aparcament o marxarien". I és que disposar d'un aparcament propi de camions, per a la multinacional, havia sigut una de les primeres demandes des de l'aterratge d'Amazon a Martorelles el 2017.

En aquell moment, les relacions entre l'ajuntament i la multinacional eren bones, i a partir d'un acord es va començar a estudir on poder-lo construir. Al llarg del temps, sobre la taula hi va haver la opció de fer l'aparcament just entre la planta i el riu, però l'estudi d'inundabilitat del 2021 va descartar-ho. Posteriorment i mitjançant la multinacional que gestiona terrenys Segro, la millor opció va ser arribar a un acord amb Piaggio per enderrocar l'antiga Derbi i utilitzar el solar.

En aquest punt les relacions van començar a empobrir-se. L'ordre d'enderroc va concedir-se amb rapidesa, a la primavera de 2021, però la llicència d'obres va encallar-se perquè es preveia l'accés dels camions des de la carretera B-500, que depén de la Generalitat, i no va validar la proposta perquè estimava un bloqueig de la via per l'alt volum de camions.

"Els tractem com a qualsevol altra empresa"

En les negociacions posteriors, es va instar a Amazon a iniciar converses amb la família Rabasa, propietària d'uns terrenys que podrien facilitar l'accés a l'aparcament pel vial posterior. Finalment, amb la intervenció de l'Ajuntament de Martorelles, l'acord va tancar-se a l'agost de 2021, i al setembre es va emetre la petició de llicència d'obres. Al novembre es va comunicar que tot estava correcte però feia falta tancar alguns serrells i que al desembre la concediríen.

I en aquell punt, Amazon la va rebutjar. Amb una relació entre les parts deteroirada, la multinacional exigia "més celeritat" en els terminis legals, però l'Ajuntament recorde que "els expedients han de complir uns requisits, i nosaltres som un municipi de 4.000 habitants, amb els serveis que tenim".

"No tenim perquè fer un tracte de favor a una multinacional així ni a ningú, els tractem com a qualsevol altra empresa o veí", afegeix Candela, qui creu que des de l'afer de l'aparcament les relacions han anat a pitjor per les "pressions", i perquè des del consistori entenen que la multinacional va decidir deixar de mantenir relacions amb ells. "De fet, a la primavera de 2022 van canviar el cap de la planta, i a nosaltres ningú ens va comunicar res", conclou el batlle.