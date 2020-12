AMB prioritza la inversió social en els seus pressupostos de 2021

Per Esther Escolán



Al marge d’aspectes també prioritaris com són la mobilitat, l’ecologia i l’emergència climàtica, claus al seu torn per a una prioritat ja històrica al si de l’AMB com és mantenir la qualitat dels serveis de l’àrea metropolitana, la institució té clar que no pot donar l’esquena a un fenomen global com la covid19 i les afectacions socials, econòmiques, financeres i sanitàries que se’n deriven. És per això que durant la presentació del pressupost general definitiu per al 2021, batejat com ‘anti-covid19’, el gerent d’AMB, Ramon Torra, assegurava que un dels objectius era "la reassignació de recursos per pal·liar els efectes socials i econòmics de la pandèmia".

Pressupost expansiu i en creixement

El pressupost general per al 2021 de l’AMB ha estat aprovat amb un import consolidat de 2.230,8 milions d’euros. Aquest pressupost consolidat –el tercer del sector públic en termes quantitatius, per darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona- l’integren el de la mateixa AMB; el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET); l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegra o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, SL, Informació i Serveis, SA, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l’AMB, és a dir, el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

Pel que fa al pressupost propi de l’AMB, tal com assenyala Torra, "la previsió d’ingressos i despeses és de 875.163.798,30 €, que es formula sense dèficit inicial i que representa un augment del 19 % respecte els comptes de 2020". A aquest import cal sumar-li un crèdit de 110 milions més d’euros, destinats al Programa de Sostenibilitat Ambiental (PSA) de la mateixa institució i que fan que el pressupost total s’incrementi fins els 985 milions d’euros.

Resposta a un context excepcional

La crisi sanitària comporta també una crisi social i econòmica de la qual tan sols hem començat a sentir els seus primers efectes, efectes que es perllongaran al llarg de 2021 i que seran especialment cruents amb les persones més vulnerables, en les quals l’escletxa a nivell d’igualtat d’oportunitats és farà encara més visible. Tampoc podem obviar l’alentiment de l’activitat econòmica i la destrucció de llocs de treball en sectors estratègics al nostre país com són el turisme, l’hostaleria, els serveis o la cultura i el lleure.



Amb aquest escenari de fons i per tal de donar resposta a l’excepcionalitat derivada de la pandèmia, l’AMB ha impulsat noves línies d’actuació en matèria social en el context dels objectius del nou mandat. Així, en matèria social i de suport a l’economia productiva ha engegat diversos plans: el d’inversions metropolità, el de suport a les polítiques socials municipals i el de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB) aprovats el 2020. Tal com va avançar durant la presentació el director de Serveis Generals d’AMB, Antoni Novel, l’entitat "també ha aprovat una línia d’ajudes d’un milió d’euros per subvencionar el Tribut metropolità i la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en situacions de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania, comerços i autònoms i petites activitats".



La partida que AMB destinarà durant 2021 a polítiques socials assolirà la xifra de 316 milions d’euros, 16 dels quals van sumar-se després de l’entrada a escena de la pandèmia. Aquesta part del pressupost destinada a polítiques socials també serviran per a impulsar l’ocupació i l’economia solidària, per al manteniment del 0,7% en cooperació al desenvolupament o per a la posada en marxa de l’operador metropolità Habitatge Metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l’IMPSOL i el Consorci Metropolità de l’Habitatge impulsaran la promoció d’habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc existent. Una línia, la de l’accés a habitatge assequible, que també comptarà properament amb un nou acord signat fa tan sols uns dies per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat de Catalunya, i que es traduirà, tal com va desvetllar Ramon Torra, "en la construcció durant els propers sis anys de més de 5.000 habitatges destinats a lloguer social". Pel que fa a rehabilitació d’edificis i tenint aquest context de contenció i resiliència com a marc, l’AMB ha aprovat aquest mes de desembre el Pla Metropolità de Rehabilitació, que persegueix rehabilitar 59.000 habitatges en els propers 10 anys.

Sense abaixar la guàrdia en temes mediambientals

Tal com va puntualitzar Ramon Torra, "allò que diferencia els pressupostos de 2021 de l’AMB respecte a altres administracions en termes de despesa és que les partides destinades a personal (un 5%) i a estructura (un 7%) no es veuran incrementades l’any vinent". Val a dir, tanmateix, que els pressupostos de l’AMB per a l’exercici vinent també es beneficiaran de la suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, fruit de l’acord del govern de l’Estat per afavorir que les administracions locals puguin disposar de major capacitat de despesa i d’endeutament per fer front a les necessitats socials.

Les partides destinades a polítiques socials, però, no poden restar força a altres àmbits de l’àrea metropolitana on l’AMB actua com són l’adaptació i mitigació de l’emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica, amb projectes com la implementació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25), les actuacions previstes en l’Acord metropolità pel residu zero o les inversions en cobertes fotovoltaiques i fotolineres al capdavant. Una àrea de treball, matisava Torra, que "també farà especial èmfasi en el cicle integral de l’aigua –sanejament i treball als col·lectors de Ponent, Llevant i l’àrea de Gavà i Castelldefels- i en la clausura de l’abocador del Garraf i la millora d’equipaments per a la recollida selectiva i el reciclatge de residus".



En matèria de mobilitat, de cara a 2021 l’AMB preveu actuacions per a l’execució del projecte C-245, el desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), la gestió i manteniment del territori i de les rondes, l’ampliació de la integració de títols socials de transport i millores en els serveis de bus als àmbits Sud i Nord de l’AMB. Així mateix, en matèria d’urbanisme, la institució busca avançar en la formulació del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).



En termes generals, Antoni Novel va apuntar que "les actuacions que concentren la inversió de l’AMB de cara a l’any vinent són les relatives a transport, residus i cicles de l’aigua, amb un 80% de les partides, i les relacionades amb el territori i la planificació urbanística dels 36 municipis que conformen l’àrea metropolitana de Barcelona, i que aglutinen l’altre 20% de les partides".