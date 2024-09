Ampli suport de les bases de la CUP al seu nou full de ruta, que aposta per una "clara oposició" al Parlament

L'assemblea nacional de la CUP ha aprovat aquest dissabte al migdia la seva ponència estratègica, que aposta per una "clara oposició com a única perspectiva" davant la pèrdua de la majoria independentista i la constitució del Govern de Salvador Illa.

L'assemblea d'aquest dissabte, que se celebra a la Fira de Sabadell, suposa la culminació de l'anomenat Procés de Garbí, que s'ha allargat durant 11 mesos i busca la refundació de la formació de l'esquerra independentista, després d'encadenar diversos sotracs electorals i perdre influència social i política.

El text , que s'ha treballat en debats territorials i sectorials, ha tirat endavant amb un 82% dels vots a favor dels presents. Aquesta tarda serà el torn de debatre la ponència organitzativa i les seves esmenes, en un conclave que podria allargar-se fins a les nou del vespre. En un acte polític, els portaveus del grup motor del Procés de Garbí, Maria Gordillo i Non Casadevall, han defensat que a partir d'ara la CUP serà "una organització més afilada, més eficient i, sobretot, més útil".

En un breu acte polític enmig de l'assemblea nacional, la corportaveu del Procés de Garbí s'ha felicitat per l'aprovació de la ponència estratègica. "La CUP gran i la CUP forta que prometen les ponències comencen avui aquí", ha defensat. I ha afegit: "Estem molt convençudes que el camí escollit, que no és fàcil ni parla de solucions màgiques, és el millor camí que podíem haver traçat".

D'altra banda, Non Casadevall ha reivindicat que, a diferència d'altres partits independentistes, el conclave de la CUP "no ha parlat de qui, sinó que ha parlat del què i del com". I ha subratllat que continuen "convençudes" malgrat "la foscor del moment polític actual i la incertesa del futur". "A falta d'acabar aquest espai de debat, estem satisfetes per acabar aprovant una nova organització que per a nosaltres serà més afilada, més eficient i, sobretot, més útil", han sostingut els coportaveus anticapitalistes. Han assegurat que caldrà desplegar les ponències "cada dia, tenaçment, sense excuses, arreu del territori".

Aliances "puntuals" amb ERC, Comuns i Junts

La ponència estratègica assenyala que la composició del nou Parlament "situa la CUP en una posició de difícil incidència i de clara oposició com a única perspectiva". Els anticapitalistes sostenen que "ens trobem davant d'una majoria absoluta de les forces espanyolistes i amb un clar retrocés del pes de les esquerres".

En aquest context, la ponència indica que "s'haurà de valorar el treball puntual conjunt amb altres forces" al Parlament. "És esperable que coincidim en diversos posicionaments amb ERC i Comuns-Sumar i, en termes d'oposició independentista, també amb Junts", precisa el text, que aposta per "explorar el suport" d'aquests partits en iniciatives concretes.

"Hem de valorar en cada cas l'oportunitat d'aquest treball conjunt (així com els costos de no dur-lo a terme) però tenint sempre present que el bàsic i primordial que haurà de guiar l'acció parlamentària serà la pròpia visibilització i enfortiment com a alternativa, necessària i independent d'altres espais", conclou al respecte.

El document també planteja la possibilitat de tornar a presentar candidatura al Congrés dels Diputats o participar per primer cop en unes eleccions al Parlament Europeu, però subratlla que cal "generar les condicions polítiques i organitzatives" perquè sigui possible.