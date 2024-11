'Amunt País Valencià!': la campanya de la Federació Llull per reconstruir espais culturals i educatius

La Federació Llull impulsa la campanya Amunt País Valencià! per ajudar a reconstruir espais culturals i educatius, així com iniciatives vinculades amb la llengua i la cultura "que han quedat greument malmeses per la DANA" a València. L'organització conformada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear fa una crida a la ciutadania dels Països Catalans a solidaritzar-se amb les zones afectades per la catàstrofe natural.

La campanya arriba després d'avaluar les necessitats que afloraran durant les pròximes setmanes. "Durant els propers dies tota l'ajuda s'haurà de centrar en acompanyar les persones afectades, la neteja dels municipis, el drenatge de l'aigua, garantir els serveis bàsics i protegir els drets fonamentals", detallen. Però alerten que, després d'atendre l'urgent, "caldrà fer costat a tot el teixit associatiu i cultural que ha sortit més malparat de la DANA".

Per això, la Federació Llull vol posar especial èmfasi per "reflotar" aquells projectes, iniciatives, entitats i empreses que "d'una manera o altra" treballen per la cultura i la llengua del País Valencià. En aquest sentit, l'agrupació ha engegat el lloc web Amunt País Valencià! per donar suport a totes aquestes iniciatives.

Amunt País Valencià!



Òmnium Cultural, @AccioCulturalPV i @ocbcat engeguem una campanya de suport per reconstruir espais culturals i educatius vinculats amb la llengua i la cultura al País Valencià.



Col·labora-hi: https://t.co/7WLszZHUrP pic.twitter.com/gQXAirZCAP — Òmnium Cultural (@omnium) November 5, 2024

En contacte permanent amb la zona afectada

Les tres organitzacions han estat en "contacte permanent des de les primeres hores de la tragèdia per donar resposta a les situacions d'emergència més immediates". En la nota de premsa, detallen que ha estat la base social d'Acció Cultural del País Valencià qui ha hagut de treballar "sense descans" sobre el terreny.

En els pròxims dies es recollirà informació, s'avaluaran quins són els projectes que necessiten més suport i es faran públics els espais i iniciatives destinataris de les ajudes. "Conscients que la reconstrucció serà llarga, la Federació Llull anima a tota la seva base social a implicar-se en aquest suport", afegeixen.