Anna Gabriel rebutja "propostes buides i personalismes" en el seu primer acte a Catalunya després de l'exili

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel rebutja "propostes buides i personalismes" i assegura que la formació va "fins al final" perquè és radical. En l'acte de cloenda de l'Escola d'Estiu de la formació anticapitalista a la Nau Bostik de Barcelona, augura que ens trobem davant del "tancament d'un cicle polític" en què l'esquerra independentista està "millor que mai", on la CUP aposta per no enfonsar-se en un clima de "frustració, desànim i desorientació". Gabriel ha fet la seva primera intervenció pública des que ha decidit acabar am el seu exili a Suïssa després de quasi 4 anys.

"Si us puc servir d'alguna cosa després de tant temps de ser fora és per contagiar-vos autoestima al màxim", ha assenyalat en el seu parlament, on ha assegurat que l'esquerra independentista és necessària per defensar "la vida digna, l'alliberament del país, els drets i la justícia".

Gabriel considera que la formació té força i empenta per poder emprendre noves accions per enfortir-se internament, això entenent el partit com a col·lectiu. "No ens conformem amb propostes buides, personalmismes, referencialitats buides o discursos simplistes", ha assenyalat en el seu discurs.



És per aquest motiu que assegura que el partit va fins el final, aprofundint: "Anem a l'arrel, som radicals, estem determinades i tenim tanta història acumulada que no ho sabríem fer de cap altra manera", ha afegit.

Gabriel ha assegurat que "l'esquerra independentista està millor que mai", tot destacant l'ambient actual que ha definit com de "frustració, desànim i desorientació". "Nosaltres decidim tancar el tancament d'un cicle polític amb anàlisi, formació, intercanvi, propostes per al territori, defensa de la llengua i acció contra la repressió", ha afegit.

L'exdiputada s'ha ofert "després de tant de temps d'estar fora" per contagiar autoestima i orgull absolut". Amb tot, ha assegurat que l'esquerra independentista és necessària per defensar la vida digna, l'alliberament del país, el territori, les llibertats i la justícia.