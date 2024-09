Antònia Font tancarà la gira amb tres concerts a París, Madrid i Barcelona 

La banda mallorquina Antònia Font ha anunciat aquest dijous que tancarà la gira de teatres amb tres concerts especials a Madrid, París i Barcelona el proper mes de febrer, després de realitzar 13 actuacions més per Catalunya, València, Mallorca i Andorra d'ara a finals d'aquest any. La recta final del tour actual de teatres, està organitzada per l'agència Oigo Visiones en col·laboració amb Talent Barcelona.

Els concerts seran el 2 de febrer a La Riviera, de Madrid, el 16 de febrer a La Maroquinerie, de París, i el 24 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Les entrades es posaran a la venda a partir de l'1 d'octubre al web del grup. El mallorquins han realitzat des del seu retorn dues gires amb 65 concerts i més de 180.000 espectadors, segons han informat en un comunicat.

A banda de les tres actuacions a Madrid, París i Barcelona, Antònia Font visitarà 11 poblacions d¡ara a desembre, amb parada a Mataró, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Alcoi, Manacor, on farà tres actuacions, Viladecans, Girona o Andorra, entre d'altres.

En els darrers tres anys, Antònia Font ha actuat a festivals com el Primavera Sound, Cruïlla, Sons del Món de Roses, Porta Ferrada, Terramar de Sitges, Festival Barcelona Grec i Temporada Alta de Girona.