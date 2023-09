Antònia Font anuncia una nova gira per al 2024

Després de tornar als escenaris amb el seu darrer disc Un minut estroboscòpica, Antònia Font ha anunciat una nova gira per teatres i per auditoris de tot el territori català durant el 2024. De moment, el grup mallorquí ha confirmat 17 concerts, tot i que no descarta afegir-ne algun més a última hora. Les entrades es posaran a la venda el 3 d'octubre a les 11:00 hores. El primer serà el 26 de gener al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.

Antònia Font tancarà aquest dissabte la gira del 2023 per grans espais amb un concert al Palau Firal de Girona en el marc del Temporada Alta, una gira que el compositor i guitarrista Joan Miquel Oliver diu que se'ls ha fet curta. Han actuat al Palau Sant Jordi, al Festival Primavera Sound o al Festival Cruïlla. "El grup no ha donat tot el que podia donar amb el darrer disc i això s'ha d'acabar de culminar", assegura. També ha confirmat que no té "cap intenció a priori de fer un disc nou".

Teatres i auditoris

El format musical de la nova gira serà el mateix que la que ara acaba, canviarà, però, l'espai i el públic amb cadires per seure i amb una bona qualitat de so "per sentir bé la música". Ha destacat que ja han fet les actuacions grosses i els festivals més importants, i posteriorment es van plantejar fer una gira per teatres i auditoris.

De moment s'han anunciat 17 concerts, però Oliver afirma que la xifra es pot ampliar i fins i tot en alguna sala fer-ne un parell. De moment, ha confirmat dates a Sant Cugat del Vallès, Granollers, Palau de la Música, Palma, Reus, Manresa, Vic, Sabadell, València, Tarragona, Roses, entre d'altres.