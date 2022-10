Antònia Font desferma l'alegria al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi ha aplegat aquest dissabte al vespre un dels concerts més esperats de l'any: el d'Antònia Font. El grup mallorquí ha desfermat l'alegria dels 15.000 assistents que han corejat a ple pulmó els seus grans hits com Alegria, Batiscafo Kattiuscas o Me sobren paraules com si no hagués passat el temps. Durant més de dues hores els galàctics han anat enllaçant una cançó rere l'altre gairebé sense pausa, com si tinguessin pressa per incloure les peces més destacades del seu extens repertori.

Segons el seu líder i guitarrista, Joan Miquel Oliver, amb aquesta actuació el quintet arriba al "punt culminant" de la seva carrera després de vuit anys de silenci. L'any que ve tenen previst fer sis concerts més, encara sense data.



Passat i present del grup han congeniat bé en el primer directe de la banda al Palau Sant Jordi. Els mallorquins han fet parada al seu darrer treball, Un minut estroboscòpica, i han obsequiat el públic amb els millors moments del seu extens cançoner, amb referències obligades als seus cims compositius, com ara Clint Eastwood, Wa yeah!, Bamboo, Vitamina Sol, Alpinistes-Samurais o Calgary 88.

Entre el públic hi havia tant gent que els seguia de revetlla en revetlla als seus inicis, com joves que no els havien vist mai en directe i que els havien descobert pels seus pares. Minuts abans del concert, alguns assistents han expressat a l'ACN el que esperaven viure a l'interior de l'estadi. La Maria, una jove que va conèixer el grup a través de la mare, s'esperava cançons antigues i més noves: "Tocaran una mica de tot". L'Alba, en canvi, ha celebrat poder anar al concert amb les seves filles, a qui ha dit que els fa "molta il·lusió". "Fa anys que els seguíem quan érem molt joves i les nostres filles, per desgràcia, encara no els havien pogut veure en directe", ha explicat.

A tots ells, Oliver els ha agraït haver "seguit treballant en silenci per mantenir la flama d'Antònia Font" i fer-la créixer "molt més". "El millor dels escenaris que m'havia imaginat era omplir el Palau Sant Jordi", ha celebrat. Hi ha coincidit en declaracions a l'ACN el vocalista, Pau Debon, que ha assegurat "exultant" que el retrobament ha "superat totes les expectatives". "Sabíem que hi hauria gent, però aquesta rebuda tan intensa no l'esperàvem", ha resumit.



Els d'Antònia Font d'aquest dissabte han estat a la mateixa altura que els d'ahir. Han estat capaços d'emocionar tant interpretant els seus temes més coneguts com les cançons del seu darrer disc, que han aparegut disseminades entre l'extens repertori d'aquesta esperada cita que s'ha allargat més de dues hores. Els assistents que han viscut el concert, en què gairebé han tocat una quarantena de temes, com una gran festa.

Aquesta era la segona vegada que la banda de Joan Miquel Oliver, Pau Debon i companyia actuaven a Barcelona després de vuit anys de silenci. La primera va ser a l'estiu, durant el Primavera Sound, que va durar poc més d'una hora per les exigències horàries del festival. En aquesta ocasió el quintet de ses illes han pogut gaudir més extensament del seu retrobament amb el públic.



Després d'actuar al Primavera Sound, a Inca, a València i aquest dissabte al Palau Sant Jordi de Barcelona, la formació té previst fer sis concerts més l'any que ve. Per ara Antònia Font no ha volgut desvelar cap detall d'aquestes sis actuacions que, en principi, posaran el punt final a la trajectòria de la banda liderada per Joan Miquel Oliver.