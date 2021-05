El retorn dels Antònia Font als escenaris serà una realitat al Primavera Sound 2022. Vuit anys després de separar-se, la banda formada per Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon ha confirmat en un vídeo que tornaran a actuar junts. Per ara, és només un concert al festival barceloní, principal instigador de la seva tornada, però tot apunta que és "l'inici d'un retorn, un punt de partida", segons han explicat fonts del grup a l'ACN. Antònia Font es va dissoldre el 2013 després de setze anys en actiu i nou discs. El 2018 ja va fer una actuació excepcional per participar en el Concert per la Llibertat d'Expressió a Palma.

Pau Debon reconeix que l'actuació a Mallorca els va marcar i, a partir d'aquí, van "donar voltes" a l'opció de tornar a actuar. "En aquest moment va aparèixer el Primavera Sound, amb qui sempre hem tingut una relació històrica i hi hem fet concerts molt guapos", explica en un vídeo Debon. La insistència del Primavera els "ha convençut", sumat a les ganes de "poder viure amb normalitat" passada la pandèmia.



La irrupció de la banda el 1997 va sacsejar el pop-rock català amb una proposta musical allunyada del que aleshores s'estilava i va apostar per una lírica singular que va crear milers d'adeptes. Discos com Alegria, Batiscafo Katiuscas o Coser i cantar, entre molts d'altres, van irrompre amb força en el panorama musical en català i van rebre nombroses distincions.

Una lona al carrer Mallorca i un vídeo amb Pau Debon

Una lona de grans dimensions penjada pel Primavera Sound divendres passat al carrer Mallorca amb Rambla Catalunya de Barcelona amb el lema Alegria! va engegar tota mena d'especulacions, ja que la paraula 'alegria' podria fer referència a la banda i la celebració del 20è aniversari del seu disc més celebrat, Alegria!.

A més, un codi QR enllaçava al web esevident.com i una carta d'ajust on s'anunciava que el misteri es donaria a conèixer aquest dimecres. A més, les dues paraules, 'És evident', formen part de la lletra de la tornada d''Alegria', la cançó que dona nom al disc: "Es municipals, és evident, fan aparcar bé sa gent. I alegria, ses velles se xapen de riure, es dies s'acaben i es fars il·luminen ses góndoles entre ses cases".



Aquest dilluns, la imatge de la carta d'ajust es va substituir per un vídeo on apareixia el cantant d'Antònia Font, Pau Debon, navegant amb un llaüt al mig del mar.