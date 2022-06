El Primavera Sound signarà aquesta setmana l'acord per quedar-se a Barcelona un únic cap de setmana fins el 2027

El Primavera Sound preveu signar "aquesta setmana" el contracte per seguir a Barcelona fins al 2027. Ho han anunciat en roda de premsa els codirectors del Primavera Sound, Gabi Ruiz i Alfonso Lanza, que han tancat la porta a repetir una edició com la d'enguany, amb dues setmanes de festival a la capital catalana. La intenció del Primavera Sound és, com ja passarà el 2023, fer una setmana a Barcelona i l'altra a Madrid, on s'estrenaran l'any que ve i on els han rebut "de braços oberts", han dit.

L'edició del 20è aniversari tanca amb prop de 500.000 assistents al llarg de dos caps de setmana de festival i un impacte econòmic per a la ciutat que xifren en 349 milions d'euros. Sobre la polèmica oberta amb l'Ajuntament de Barcelona per la continuïtat del festival a la ciutat, Ruiz ha garantit que la seva voluntat és "100%" quedar-se a la capital catalana.



"Som un festival de Barcelona", ha resumit. Per això ha celebrat que l'alcaldessa, Ada Colau, els visités i intercedís directament amb ells per intentar solucionar els problemes que planteja l'organització, que no són econòmics, ha insistit, sinó sobretot logístics.

"Estem demanant una setmana més de muntatge", ha relatat, per evitar problemes com els que van provocar aglomeracions i cues dijous a la nit a la zona de bars. Ara bé, l'escull principal és el cap de setmana en què s'ha de celebrar el festival el 2024, ja que per qüestions de calendari de contractació de bandes nord-americanes el Primavera vol de totes totes que sigui en dates de juny i no l'últim de maig, com presumiblement ofereix l'Ajuntament.



Tot i això, Gabi Ruiz ha assegurat que fins i tot si no se'ls concedeix aquesta petició, tenen el compromís de mantenir el festival a Barcelona igualment.