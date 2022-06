La plataforma Stop Concerts presentarà una denúncia pel soroll del Primavera Sound: "No podem aguantar més"

La plataforma Stop Concerts sosté que presentarà una denúncia pel soroll del festival Primavera Sound. Ho ha explicat el seu portaveu, Enric Navarro, a El Cafè d’idees -a La 2 i Ràdio 4- on ha assegurat que els veïns ja "no poden aguantar més" i que esperen resignats tres nits més d'aquest cap de setmana durant les quals no podran descansar "adequadament".

Navarro lamenta que hauran d’aguantar "el soroll", "episodis de brutícia", així com el traspàs de "milers i milers de persones" durant les hores compreses entre la nit i la matinada. "Estem decebuts amb l’ajuntament", ha lamentat. D’altra banda, la plataforma espera que el certamen marxi de la ciutat el 2023 "a Madrid o allà on vulgui".

Segons Navarro l’edició d’enguany ha estat "la pitjor" des del 2004, en quan a molèsties derivades del soroll. De fet, assegura que diversos tècnics de so han expressat que la ubicació actual és "el pitjor escenari per un esdeveniment d’aquestes característiques".

Finalment, ha recordat que hi ha unes 7.000 persones vivint a la vora del Fòrum i ha avisat que estan preparant una denúncia que "presentaran la setmana que ve". "Volem que un estament judicial posi punt i final al problema perquè ja no podem més", ha insistit.