La gran serie posapocalíptica de Prime Video que bate récords de audiencia: 'Fallout'

Es una de las mejores series y la segunda más vista de Amazon Prime: 65 millones de espectadores durante los primeros dieciséis días de emisión, solo superada por El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder. Convendría, en todo caso, poner esos datos en cuarentena, como a los propios protagonistas Fallout, pues las cifras de la producción creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner han sido facilitadas por la propia plataforma.

La serie arrasa entre los jóvenes, concretamente entre los que tienen entre 18 y 34 años, donde sí ha superado a la producción basada en los libros de J.R.R. Tolkien y ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media. Además, el éxito ha trascendido Estados Unidos, puesto que seis de cada cuatro espectadores han visto Fallout en decenas de países, donde se ha situado como número uno en 170. Ha sido un exitazo, por ejemplo, en Reino Unido, pero también en Francia o Brasil, siempre según los datos ofrecidos por Prime Video.

'Fallout' también cala entre los fans del videojuego

Fallout (Prime Video) no es una serie distópica más. Parte con la ventaja de que adapta el videojuego homónimo y, según los entendidos en la materia, no solo sale indemne del salto de una pantalla a otra, sino que también deleitará a los aficionados primigenios. La premisa no es original, pero funciona, al contrario de lo que le sucedió a producciones fallidas como la brasileña 3%, cuya idea prometía hasta que derivó en un pastiche endeble.

Si en la serie de Netflix los pobres viven en un cráter —metáfora de la favela— y las élites en una isla paradisíaca —alejadas de la chusma—, aquí sucede lo contrario. Es decir, lo que en 3% es arriba, en Fallout es abajo, y viceversa. En esta ocasión, los ricachones residen en unos refugios subterráneos construidos por Vault-Tec, una empresa maléfica, y los desheredados campan por el Yermo, pasto de la radiactividad y territorio sin ley.

Ambientada en 2296, dos siglos después de un holocausto nuclear provocado por… [mejor nos ahorramos los spoilers y aprovechamos para recomendar otras series], las bóvedas son una arcadia feliz de sonrisa profidén, mientras que la superficie es un infierno entre cuyos habitantes —o supervivientes— se cuentan rateros caníbales, marines templarios, buscavidas sin escrúpulos y un animalario atompunk digno de Mad Max.

Por circunstancias que no vienen al caso, Lucy MacLean, hija de un jefazo, se ve obligada a lanzarse a la aventura exterior, donde contará con la ayuda del soldado Maximus (Aaron Moten), un aspirante a caballero de la Hermandad del Acero. En el Yermo, el personaje interpretado por Ella Purnell (Yellowjackets) debe lidiar con el Necrófago, un arrogante cazarrecompensas zombi, y con el doctor Siggi Wilzig, encarnado por Michael Emerson, el inquietante Benjamin Linus de Perdidos.

La joven habitante del refugio 33 no tarda en perder su ingenuidad entre palés de botes de kétchup. Más allá de los efectos especiales, buena parte del presupuesto de la serie se habrá destinado a las toneladas de salsa de tomate —mucho gore, además de humor— y al maquillaje de Walton Goggins, aunque de nuevo nos encontramos con una ácida sátira contra el capitalismo salvaje, tan despiadado como el bravo mundo nuevo que han creado. Incluso puede interpretarse como un wéstern retrofuturista, con bóvedas en vez de fuertes.

Considerada como una de las mejores adaptaciones de un videojuego, junto a The Last of Us, ambas tienen en común un escenario posapocalíptico y ostentan un reclamo impagable para los fans de sus respectivos protagonistas. En The Last of Us, Pedro Pascal, quien nos encandiló en Narcos y, más recientemente, personaje principal y secundario de las series galácticas The Mandalorian y El libro de Boba Fett. En Fallout, Walton Goggins.

Walton Goggins protagoniza la serie 'Fallout' (Prime Video). — Amazon

El actor de Alabama merece una mención aparte, que nos sirve para recordar otras series imprescindibles. En la maravillosa Justified se come a Timothy Olyphant —en realidad, su personaje, el del marshall desvergonzado Raylan Givens, también se ve opacado por otros secundarios, como la matriarca Mags Bennett (Margo Martindale) o la tenaz redneck Ava Crowder (Joelle Carter)—, aunque antes y después ha demostrado que su magnetismo trasciende al malo malísimo Boyd Crowder.

Todavía en la retina su interpretación del desastroso detective Shane Vendrell en The Shield, una magnífica serie policiaca que lo da todo y solo pide tiempo —siete temporadas, casi noventa episodios y tan fresca como hace dos décadas—. Una vez descubierto, dan ganas de seguir sus huellas, aunque no resulta menos grato tropezar con él por casualidad en producciones como Sons of Anarchy, donde encarna a una prostituta transgénero.

Curiosamente, en la serie de los moteros chungos trabajan muchos actores y actrices de Justified, cuyo regreso, Justified: Ciudad salvaje, no estuvo a la altura de la original, aunque vale la pena volver a observar los andares chulescos de Raylan Givens, sea en Kentucky, Miami o Detroit. Por cierto, Timothy Olyphant acompaña a Pedro Pascal en The Mandalorian y El libro de Boba Fett, aunque él le debe tanto a Deadwood como Walton Goggins a The Shield.

Una de las mejores series de Prime Video

Creada por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, entre los productores ejecutivos de Fallout figuran Lisa Joy y Jonathan Nolan (Westworld). También Todd Howard, responsable de Bethesda, el estudio que desarrolló el videojuego, gasolina de una serie que ha ayudado a vender, valga la redundancia, más videojuegos.

Un éxito por partida doble que permitirá seguir disfrutando de Walton Goggins, casi irreconocible tras la caracterización a la tuvo que someterse, en su papel de zombi con cerebro, pues ya está en marcha la segunda temporada.