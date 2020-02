Mas aposta per eliminar les línies vermelles en les negociacions amb l'Estat espanyol

Tot i que Artur Mas no es cansa de repetir que la seva prioritat no és tornar a primera línia política, totes les mirades estan posades sobre l’expresident de la Generalitat i sembla que gairebé cada dia sigui notícia. Aquest dijous ho ha tornat a ser per la presentació del seu llibre ‘Cap fred, cor calent. El procés en primera persona’ que va arribar dimarts a les llibreries. Un llibre que coincideix amb el fet que Artur Mas va finalitzar el període de la seva inhabilitació per ostentar un càrrec públic aquest diumenge 23 de febrer, després d’un any i un mes. La presentació, celebrada a l'auditori de la Pedrera de Barcelona, ha estat concorreguda i ha congregat bona part de la vella guàrdia convergent que va encapçalar el dirigent polític.

L'acte de presentació del llibre ha generat força expectació i ha fet que a l’auditori de la Pedrera no hi cabés ni una agulla més -ja hi havia cua una hora abans de començar-. El llibre ha estat presentat per la periodista Mònica Terribas, directora i presentadora d'El matí de Catalunya Ràdio. Artur Mas ha parlat del Procés, del que ell hauria fet diferent, del que creu que van ser encerts en els seus dies al capdavant del país i també d’experiències personals que va viure durant aquests. En aquest sentit Terribas bromejava: "en aquest llibre hi trobem la part emotiva que no sabíem que té Artur Mas".

Noms de la vella guàrdia convergent

Entre el públic i fent aixecar totes les mirades: l’expresident Jordi Pujol i la seva dona, Marta Ferrusola. La llista d’assistents que han fet saltar els flaixos ha estat llarga: diversos consellers -el d’Interior, Miquel Buch; la d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; el de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; i la de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. També exconsellers: Felip Puig, Lluís Recoder, Irene Rigau -imputada per desobediència juntament amb Mas i Joana Ortega-, Elsa Artadi -actualment regidora a l’Ajuntament de Barcelona-, Boi Ruiz, Francesc Homs, l’imputat per corrupció Germà Gordó i fins i tot l’expresidenta del Parlament, Núria de Gispert. Tampoc hi ha faltat l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, l'exsenadora Marta Pascal i l’exdiputat europeu, Ramon Tremosa, que han acabat de convertir l’acte en una trobada del més ampli espectre convergent en un moment de reordenació de JxCat.

Terribas ha conduit l’expresident per diferents moments claus del Procés i l’expresident ha resumit: "hem tingut quatre grans èxits: el 9N, el 27S, l’1O i el 21D, però no n’hem sabut treure partit". Mas ho ha atribuït a que a Catalunya "ens hem passat 3 segles al marge de la possibilitat de fer política i no n’hem après a fer", referint-se sobretot a la incapacitat de posar-se d’acord dels partits sobiranistes.

En aquest sentit i portant la conversa a l’actualitat, Mas ha dit que creu que aquesta situació és reversible i que té l’esperança "que d’aquest procés n’haurem après a fer política". De fet, l’últim capítol del llibre, titulat "hi ha sortida?", és una reflexió de l’expresident sobre com es podria solucionar la situació actual. Mas ha verbalitzat una aposta per eliminar les línies vermelles en la negociació entre Catalunya i l'Estat espanyol per solucionar el conflicte, i ha sentenciat: "si ningú es mou i no estem disposats a cedir, no se solucionarà res. Les dues parts han de plantejar-se a què estan disposades a renunciar". A més, l'expresident ha afegit que cal que més persones simpatitzin amb l’independentisme per poder fer efectiva la República.



Tot i això, l’expresident ha estat molt crític amb el govern espanyol i amb la resposta que d’aquest a l’1 d’octubre: "si haguéssim tingut una resposta mínimament intel·ligent de Madrid, moltes coses de les que han passat després no haurien passat".

També ha criticat la reacció que hi va tenir el rei explicant que temps enrere l’expresident Jordi Pujol li havia dit la frase "el rei no ens estima" -cosa que ha fet riure a més d’un dels assistents i ha dirigit les mirades a Pujol-, i ha seguit: "a partir de llavors, sempre que em trobava amb el rei -l’emèrit o l’actual- em venia aquesta frase al cap, que va quedar demostrada el 3 d’octubre de 2017".



Mas també ha bromejat amb l’empat aritmètic improbable amb què l’assemblea de la CUP va aconseguir que deixés de liderar el Govern de Catalunya i l’ha descrit com un dels moments més dolorosos del Procés: "no em van fer fora, em vaig apartar per intentar demostrar que el projecte estava molt per damunt de qualsevol persona i sobretot de mi".