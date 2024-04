Aprovat definitivament el pla per enderrocar el 2028 l'edifici Venus de la Mina

El pla d'expropiacions de l'edifici Venus de la Mina de Sant Adrià de Besòs ja és definitiu, després d'haver estat aprovat aquest dijous en el Consell de Govern del Consorci de la Mina, format per la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. El Pla de Gestió millora substancialment l'aprovat el 2009 per poder fer efectiu l'enderrocament l'any 2028, amb garanties de reallotjament per a les famílies que l'habiten. L'import total inicial d'aquest és de 30,8 milions.

El Projecte d'Expropiació es va aprovar inicialment en Consell de Govern ara fa un any: afecta 244 habitatges de protecció oficial i 15 locals distribuïts en 6 escales. 179 habitatges són de propietat privada, 33 del Consorci i 32 de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs. L'import total de la valoració dels béns i drets és de més de 19 milions.

105 veïns tenen dret urbanístic al reallotjament, mentre els altres tenen dret a una indemnització o a un lloguer social per a famílies vulnerables. Hi ha 31 veïns que ja han notificat la seva voluntat d'acollir-se a la indemnització, i es preveuen els primers 30 reallotjaments. L'aprovació definitiva arriba després d'un any de diàleg i explicació als veïns.

El president i la vicepresidenta del Consorci, Carles Campuzano i Filomena Cañete, s'han mostrat "contents" i "satisfets" de l'aprovació definitiva del pla, que permet desencallar la situació de l'edifici Venus després de més de dues dècades. "És un dia molt significatiu per a la ciutat i per al barri de la Mina", ha afirmat Cañete, que és l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs. "És un dia important en la història de la Mina i de Sant Adrià", ha agregat Campuzano, conseller de Drets Socials.

El Pla Especial de Reordenació i Millora (PERM) es va aprovar el 2009, per bé que l'any 2001 un projecte ja preveia l'enderroc. El Consorci no va executar mai el pla per les desavinences amb els veïns sobre la taxació i per la impossibilitat de les famílies de pagar els 40.000 euros que els demanaven per accedir als nous habitatges. El 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar el Consorci a executar el PERM, arran d'una denúncia veïnal.

Millores en la valoració i Decret Haus

Com a millores del pla, s'ha augmentat la valoració dels habitatges per calcular les indemnitzacions, que han passat d'uns 80.000 euros (tres habitacions) i prop de 99.000 (quatre) a prop de 97.500 i uns 121.500 respectivament. També s'aplica el Decret d'habitatges per a afectats urbanístics (Haus), tal com reclamaven els veïns. Així, s'ofereix la possibilitat d'aplicar el criteri metre quadrat per metre quadrat en cas de reallotjament. Si no s'apliqués, el veí hauria de pagar uns 90.000 euros.

Vuit actuacions

El Consorci també ha concretat vuit actuacions per transformar el barri, un pla amb el nom La Mina amb futur. Una que ja està en marxa és la construcció de 70 pisos de protecció oficial per reallotjar famílies de l'edifici Venus. També destaca la ubicació d'una seu administrativa de la Generalitat, similar a l'operació que es va fer a la Zona Franca. A mitjà termini, es planteja la construcció d'una escola bressol. En els terrenys que ara ocupa Venus, posa sobre la taula la proposta d'un segon centre educatiu al barri.