Aquestes són les millors coques de Sant Joan 2023

La Fleca Rovira de Santa Angès de Malanyanes, amb punt de venda també a Cardedeu, és la millor coca de Sant Joan tradicional d'aquest 2023. La seva proposta s'ha proclamat guanyadora de la Categoria de Coca Tradicional de Fruites confitades i pinyons, de la V edició del concurs La Millor Coca de Sant Joan de Catalunya.

Es tracta d'una elaboració que "sens dubte reflecteix tota la feina feta des de fa més de 60 anys, donant com a resultat un brioix de qualitat i elaborat amb productes ecològics i de proximitat", segons els responsables del certamen. L'edició ha estat la que ha tingut més èxit de participació, amb més de 250 coques de Sant Joan.

Pel que fa a la Categoria de Coca de Crema i pinyons, el premi ha anat a parar a Viladecans a la Fleca Santacreu. L'organització ha destacat "l'equilibri entre ingredients, sabor, esponjositat i una crema molt ben feta i de qualitat" d'aquesta peça.

A la Categoria de Coca Creativa, el premi se l'ha endut Montserrat Forners de Barcelona, gràcies a haver aconseguit sorprendre el jurat. En destaca "l'originalitat de la forma i utilització de fruites com a protagonistes". "Tots els membres del jurat que, de manera unànime, han estat convençuts del seu èxit", detallen.

La Millor Coca de Sant Joan Tradicional 2023. — Sr y sra Cake

Ja en la Categoria de Coca de Llardons, el guanyador ha estat el Forn i Pastisseria El Racó de Granollers. En aquest cas, es tracta d'una coca lleugera i cruixent, "amb una sublim pasta de full i equitativa amb la seva disposició de pinyons, llardons i sucre".

Finalment, La Pastisseria de Barcelona ha estat la guanyadora de la Categoria de Coca de Xocolata. "El jurat ha valorat molt positivament la seva tendresa, el seu aspecte i també, per suposat, l'equilibri entre amargors i dolçors de la pròpia xocolata", detalla l'organització.

L'entrega de premis es va fer el passat 30 de maig a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm. El certamen està organitzat per l'agència de comunicació gastronòmica, Sr y Sra Cake. I compta amb un jurat d'excepció, compost per fins a 20 noms de professionals reputats del sector com Sergi Vela, Marta San José, Óscar Teixidó, Ester Roelas, Enric Badia, Jesús Fuentes, Gemma Clofent, MªCruz Barón o Marcos Díaz, entre altres.

Foto de família dels guanyadors de la V edició del concurs La Millor Coca de Sant Joan de Catalunya. — Sr y sra Cake

Les coques participants que el jurat no va manipular foren entregades al Banc d'Aliments de Barcelona, concretament a DISA Sant Josep Oriol de Barcelona, per evitar el malbaratament alimentari i donar suport a la inclusió social. El concurs ha comptat amb el suport dels gremis de flequers i pastissers de Catalunya i amb la participació del Gremi de Carnissers de Barcelona com a membre del jurat de la coca de llardons.