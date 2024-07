Aquests han estat els llibres en català més venuts a l'inici de l'estiu

L'estiu és l'època ideal per devorar aquells llibres que durant l'any has anat recopilant però que no has trobat el moment per llegir. Hi ha lectors que durant les vacances escullen thrillers o novel·les addictives. D'altres que aprofiten els dies de tranquil·litat per enfrontar-se als que s'han convertit en els més llegits, com Història d'un piano o la col·lecció Blackwater.

Com cada mes, un informe del Gremi d'Editors de Catalunya -elaborat per la plataforma digital LibriData- enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. Si vols aprofitar les vacances d'estiu per llegir algun llibre, però encara no saps quin, t'ajudem a decidir amb els títols més venuts al juny.



'Història d'un piano'

'Història d'un piano'. — Columna

El protagonista d'Història d'un piano (Columna) descobreix un secret ocult en un piano molt especial que troba en una botiga del barri de Gràcia i que el portarà a recórrer la història d'Europa del segle XX. La novel·la, que es basa en la realitat amb tocs de ficció, neix de la cerca que l'autor, Ramon Gener, va fer sobre el passat del seu propi piano.

En Janusz Borowski, un home misteriós nascut en un bosc a l'est de Polònia, l'adverteix que es tracta d'un piano molt especial que ha de cuidar. El piano de cua, amb el número de sèrie 31887, és un Grotrian-Steinweg construït a Brunsvic (Alemanya) l'any 1915. La descoberta d'un secret ocult al seu interior el portarà a iniciar un llarg viatge en un relat que recorre la història d'Europa del segle xx.

'Un animal salvatge'

'Un animal salvatge'. — 'Un animal salvatge'

El 2 de juliol de 2022 dos delinqüents es disposen a dur a terme un atracament en una important joieria de Ginebra. Un incident que difereix molt de ser un simple robatori. Vint dies abans, en una urbanització de luxe a la vora del llac Leman, la Sophie Braun es prepara per celebrar el seu quarantè aniversari. La vida li somriu: viu amb la seva família en una mansió envoltada de boscos. Però el seu món idíl·lic està a punt de trontollar. El seu marit està embolicat en una trama de petits secrets. El seu veí, un policia de reputació impecable, s'ha obsessionat amb ella i l'espia fins i tot en els moments més íntims. I un home misteriós li fa un regal que posa en perill la seva vida. Caldran diversos viatges al passat, lluny de Ginebra, per trobar l'origen d'aquesta intriga diabòlica de la qual ningú sortirà indemne.

La col·lecció de 'Blackwater'

'Blackwater I. La Riada'. — Blackie Books

Blackwater (Blackie Books) és una novel·la en sis entregues que recorre cinquanta anys a la vida d'una família de rics terratinents que són d'allò més estranys, amb les seves històries, les seves aliances i els seus maquiavèlics plans per aferrar-se al poder. Què s'amaga darrere dels Caskey? Lluites matriarcals de poder, sorpreses del destí, morts sobtades i els successos més inexplicables estan a punt de ser descoberts. Blackwater I. La Riada és la primera part de la saga matriarcal escrita per Michael McDowell. Dones poderoses que lluiten pel poder durant generacions.



'Les calces al sol'

'Les calces al sol'. — La campana

Un dels llibres de ficció més nomenats aquests darrers mesos ha estat sens dubte Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, que ofereix una novel·la plena de to humorístic protagonitzada per Rita Racons, estudiant de psicologia que marxa als Estats Units a fer d'au-pair i que topa amb una família que espera que estigui a l'altura del que creuen que exigeixen les ments dels seus fills.



Són els Bookland, l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits de la família a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.

'Coratge'

Coratge. — L'Altra Editorial

La Rachel Samstat, embarassada de set mesos, un dia descobreix que el seu marit, Mark, està enamorat d'una altra dona. La Rachel, que es guanya la vida escrivint llibres de cuina, troba en el menjar un cert bàlsam i consol; així, mentre es debat entre l'intent de recuperar en Mark i el desig de veure'l mort, la Rachel troba temps per oferir-nos algunes de les seves receptes preferides. Coragre (L'Altra Editorial) és l'única novel·la de Nora Ephron.





'Confeti'

Confeti, de Jordi Puntí. — Edicions Proa

Amb una prosa elegant i enèrgica com el ball de Fred Astaire, tocada d'un humor fi, a Confeti (Edicions Proa) Jordi Puntí ens fa viatjar de Nova York a Hollywood, de l'Havana a l'hotel Ritz de Barcelona. Així, al llarg de tot un segle turbulent i fantasiós, llegim les peripècies de dos homes que van ser amics potser per conveniència, en un joc de miralls en què la imaginació conviu amb la voluntat de ser immortal, etern.









'Ocàs i fascinació'

'Ocas i fascinació'. — Club Editor

Després de la bona acollida del Tríptic -que reuneix en un sol volum Permagel, Boulder i Mamut- i de ser finalista al Booker Prize, Eva Baltasar va tornar a les llibreries el març amb la seva darrera novel·la Ocàs i fascinació (Club Editor). Aquesta vegada no explora la maternitat, però obre la porta a parlar d'altres temes com l'habitatge i precarietat. "Ara et trobes gent al carrer que té feina, però precària, els hi dona per menjar i comprar roba però no per pagar-se un sostre, ni tan sols una habitació rellogada. I volia mostrar una mica això", va dir en una entrevista a Público.



'Mereixer la victòria'

Merèixer la victòria (Columna) és una novel·la de no-ficció escrita per David Madí, exportaveu de CDC. Un relat per a adults per entendre com Catalunya va portar a terme l'intent més seriós d'independència dels darrers 300 anys, i per què no ens n'hem sortit.