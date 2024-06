Mònica Batet guanya el Premi Crexells amb la novel·la 'Una història és una pedra llançada al riu'

Una història és una pedra llançada al riu de Mònica Batet ha guanyat el 53è Premi Crexells a millor novel·la original escrita en català del 2023. El jurat ha destacat que la novel·la fa un cant d'amor "vibrant" a la narració d'històries enfront de l'autoritarisme i que llança "una mirada original" sobre el poder emancipador de la imaginació. El premi l'atorga l'Ateneu Barcelonès, que assegura que ha estat d'allò més "disputat" i ha requerit una "àmplia discussió".

L'autora ha assegurat que es tracta d'un "privilegi" rebre un guardó que han guanyat molts dels escriptors que admira. Pel que fa a la novel·la, ha deixat clar que quan escriu ho fa "en benefici del text" i que aquest cop volia tractar temes relacionats amb el poder. L'obra seleccionada la va publicar el gener de l'any passat Angle Editorial. El reconeixement és acompanyat d'una dotació econòmica de 6.000 euros.

La vicepresidenta primera de l'Ateneu, Lluïsa Julià, ha recordat que es tracta d'un dels premis de la literatura catalana amb més història i el premi novel·lístic més antic en llengua catalana. En concret, va néixer l'any 1928 en record de Joan Crexells, un dels representants més significatius de l'anomenada segona generació noucentista.

Estem de celebració: l'escriptora Mònica Batet ha guanyat el Premi Joan Crexells de narrativa amb «Una història és una pedra llançada al riu». L'enhorabona, Mònica! pic.twitter.com/ZylTgs2zBW — Angle Editorial (@angleeditorial) June 21, 2024

La membre del jurat Anna Ballbona, escriptora i periodista, ha valorat el seu "enorme magnetisme", ja que "aboca un univers suggeridor" farcit d'històries que travessen la novel·la. "És un cant d'amor a la imaginació, la creativitat, però també el poder destructiu dels autoritarismes", ha assegurat.

A més, ha destacat que per a qui no conegui l'obra de Batet, el llibre és una bona porta d'entrada. Es tracta d'un títol que "pot sorprendre" i que, a la vegada, "fa reflexionar" sobre diversos aspectes que també es poden trobar en l'actualitat, ha dit. "És un univers particular en el qual el lector ha de fer feina", ha insistit. Alhora, "la seva obra ens interpel·la", ha afegit Julià.

Un gran honor

L'autora s'ha mostrat molt contenta d'haver rebut al premi, una situació que ha descrit com a "privilegi" i un "honor", tenint en compte que grans noms de la literatura catalana com Mercè Rodoreda, Jesús Moncada o Pere Calders. "Volia tractar sobre diferents temes i tots tenen a veure amb el poder", ha dit Batet sobre l'obra. "Quan una persona té problemes i passa per moments durs a la vida, l'art és allà, i trobo que també explica com és una societat", ha conclòs.