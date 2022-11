Aquests són els primers grups confirmats del festival Canet Rock 2023

Els organitzadors del Canet Rock 2023 han donat a conèixer aquest dijous els primers grups del cartell de la novena edició del festival de música, que se celebrarà el proper 1 de juliol al Pla d'en Sala, a Canet de Mar (Maresme). Els primers artistes confirmats són: Els Catarres, Els Amics de les Arts, The Tyets i Suu. De moment, ja han venut més de 4.000 entrades.

El grup The Tyets actuarà per primera vegada al Canet Rock després d'un any d'èxits i reconeixements. Aquest 2022, el grup mataroní ha estat guardonat amb el premi Enderrock al millor disc per a públic familiar, pel seu àlbum Animalari urbà. L'any 2021 també va rebre el Premi Miquel Martí i Pol 2021 per la cançó El Ratolí.

Els Catarres estaran a Canet de Mar per segon any consecutiu per tocar les cançons del seu últim disc Diamants, així com la Suu. Els Amics de les Arts tornaran de nou a l'escenari del festival després d'una temporada en silenci per preparar el sisè nou disc, que presentaran el proper 6 de maig en el marc del festival Strenes 2023 de Girona.

Els organitzadors del fesitval Canet Rock esperen tornar a reunir 25.000 persones davant el mateix escenari durant 12 hores de música.