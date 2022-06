Aragonès anuncia un reglament per reduir els tràmits administratius dels projectes econòmics estratègics

En una zona especialment sensible a les diferències burocràtiques entre territoris, que provoquen la fugida de les empreses lleidatanes a l’Aragó per les millors condicions fiscals i la competitivitat pel preu del sòl industrial, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit un reglament per escurçar els tràmits administratius dels projectes econòmics estratègics. Durant la inauguració de la XXXIII edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que té lloc des d’ahir a la Seu d’Urgell, amb un auditori de gairebé 650 empresaris, el president ha garantit que durant el mes d’octubre, el Govern publicarà aquesta norma, que tractarà d’esmorteir aquesta problemàtica eterna sobre el teixit productiu català i sobretot lleidatà. "Inclourem un tutor de projecte i una mirada descentralitzada del territori per accelerar les iniciatives que siguin estratègiques pel país".

En el seu balanç de l’obra de Govern, Aragonès, que fa mig any també va inaugurar l’anterior edició de la Trobada, ha defensat la política fiscal de l’Executiu català després de ser interrogat per un empresari de l’auditori sobre la necessitat de què Catalunya disposi de 16 impostos propis, molts més que altres territoris de l’Estat espanyol. "Les mesures fiscals de redistribució són necessàries per mantenir la cohesió social i l’impost de societats resulta bàsic per garantir la igualtat d’oportunitats". Tot i això, el president de la Generalitat ha tret pit de les xifres econòmiques de Catalunya, destacant que el creixement és un punt superior al de la mitjana de l’Estat i l’atur se situa tres punts per sota. Per Aragonès, les xifres d’ocupació actuals, millors que les de l’any 2008, mostren que la reactivació econòmica està en marxa.

Des de la Generalitat s’ha volgut aprofitar aquesta fortalesa per reclamar les eines necessàries per assegurar el compliment de les inversions previstes a Catalunya, després que fa una setmana es conegués que l’Estat només va executar el 36% del pressupostat l’any passat, una xifra qualificada d'"injustificable". "Ens calen noves fórmules per executar els pressupostos, ja que necessitem certes i inversions. Ja s’ha acabat el temps de les paraules". Davant d’aquest escenari, Aragonès ha insistit en la importància de "disposar d’instruments compartits entre administracions per agilitzar les licitacions públiques davant d’un problema polític de fons com és la concepció radial de l’Estat".

La Plataforma Stop JJOO s'ha manifestat a l'entrada del recinte on s'ha celebrat la Trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. — Marta Lluvich / ACN

Protesta de la plataforma Stop JJOO

Davant d’empresaris i habitants de l’Alt Pirineu i l’Aran, Pere Aragonès ha remarcat la potencialitat pel territori que suposaria la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2030. "És una oportunitat davant l’amenaça de la despoblació. Tenim la necessitat de desenvolupar una estratègia específica, més a curt termini, per afavorir la vitalitat econòmica a través de la sostenibilitat i l’arrelament ciutadà". Aragonès ha emmarcat la candidatura olímpica en un Pla més genèric dels Pirineus, que "servirà per revertir la despoblació i afavorir la reindustrialització verda i digital".

Rebut a la seva arribada per alguns membres de la Plataforma Stop JJOO, que han desplegat pancartes amb el lema '30 dies de festa, 30 anys de misèria', ha reconegut que les inversions i la mirada llarga sobre el territori s’ha de combinar amb mesures immediates. Això sí, una part important de la seva intervenció l’ha utilitzat a elogiar "l’excel·lent oportunitat que suposa pel territori, el llegat pel turisme de natura i les millores a les infraestructures que no podem deixar escapar". Com a resposta a les protestes de la plataforma, el president de la Generalitat ha remarcat que "l’impacte del projecte dels Jocs Olímpics anirà més enllà d’uns dies".

"Estem preparats per acollir-los, organitzar-los en la seva globalitat amb un projecte sòlid, sostenible i imbatible", ha assenyalat sobre la candidatura catalana als Jocs Olímpics d’Hivern. A més, Aragonès s’ha mostrat convençut que la iniciativa rebrà el suport de la ciutadania del Pirineu i d’arreu de Catalunya quan es produeixi la consulta sobre els Jocs. En relació amb el COE, el president de la Generalitat ha parlat d’una "col·laboració honesta i un treball amb la màxima complicitat i lleialtat". Respecte als rumors sobre la renúncia del COE a presentar la candidatura, ha precisat que "no en faig gaire cas, ja que ens hem basat en una relació amb una base tècnica i de dades, deixant de banda els prejudicis".

L’optimisme de la voluntat

Davant el pessimisme de la voluntat, l’optimisme de la voluntat. Aquesta màxima del filòsof i pensador italià Antonio Gramsci, ha volgut Pere Aragonès defensar la seva confiança en refer els ponts trencats amb el Govern central després de l’aparició dels nombrosos casos d’espionatge polític amb el software Pegasus, que han derivat en el 'Catalangate'. Malgrat aquest optimisme moderat, el president ha anunciat la presentació d’una querella, que estan estudiant els serveis jurídics de la Generalitat, per intentar aclarir les responsabilitats en aquest cas.



En resposta als dubtes que genera l’estabilitat al Govern de la Generalitat per les disputes polítiques i les propostes de part de la nova executiva de Junts per Catalunya (JxC) de sotmetre a una consulta la continuïtat a l’Executiu, Aragonès ha mostrat el convenciment que "amb una inflació del 8% i en l’actual context econòmic i social, tothom actuarà amb responsabilitat".

Aquestes incerteses sobre l’estabilitat política a Catalunya sembla que no preocupen en excés als empresaris aplegats a la Trobada. Així ho constata el Baròmetre de l’esdeveniment, en el qual un 65% dels enquestats té intenció de crear llocs de treball en els pròxims sis mesos i un 42% creu que el preu de l’energia s’estabilitzarà "a curt termini". No obstant això, la sensació entre la classe empresarial és que inquieta més l’impacte de la invasió russa a Ucraïna, que "està provocant cada vegada més problemes per gestionar de forma eficient i competitiva les nostres empreses, dificultant l’aposta per la innovació, la sostenibilitat i la disrupció", tal com ha comentat el president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto.