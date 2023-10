Aragonès en la commemoració de l'1-O:  "El referèndum se situa al centre de la resolució del conflicte"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest diumenge que ara hi hagi una "posició conjunta" per negociar amb l'Estat i ha receptat "fermesa" per aconseguir l'autodeterminació.

"Que ho tingui clar tothom: l'amnistia per si sola no resol el conflicte. L'autodeterminació, el referèndum se situa al centre de la resolució del conflicte", ha remarcat en un missatge institucional des de Fonollosa amb motiu del sisè aniversari de l'1-O. Aragonès ha situat el Govern al capdavant del "torcebraç" amb l'Estat per obtenir un referèndum. "Amb tota la convicció que és a través de la fermesa i d'utilitzar tota la força democràtica de la negociació perquè allò que d'entrada sembla impossible es pot fer realitat", ha afegit.

Acompanyat per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i per la d'Acció Exterior, Meritxell Serret, Aragonès ha fet una declaració institucional des de la plaça 1-O de Fonollosa, al Bages. La mateixa plaça on va intervenir la Guàrdia Civil per retirar les urnes i on va carregar contra la gent que hi havia concentrada.

"Avui hem de continuar defensat l'1-O com un èxit sense precedents"

Aragonès ha destacat l'exemple de "resistència i coratge" que van donar els habitants de Fonollosa ara fa sis anys, que "van posar el seu cos per protegir les urnes". El que va passar allà i a molts punts de Catalunya, ha dit, no es pot oblidar. "Avui hem de continuar defensat l'1-O com un èxit sense precedents", ha continuat el president, per declarar acte seguit que el conflicte amb l'Estat "només es pot resoldre votant amb urnes, amb paperetes i amb vots".

És per això que ha alertat que amb l'amnistia en la negociació amb l'Estat no n'hi ha prou, i que cal "fermesa en tots els àmbits" per aconseguir que el poble català pugui decidir el seu futur. Ha recordat els presos independentistes que van ser alliberats fa dos anys i també les persones a l'exili o que s'enfronten a processos judicials per mobilitzar-se. De fet, ha assegurat que és un gran honor que al Govern hi hagi una consellera que ja ho era l'1-O i que ara va viure tres anys a l'exili. Però alhora ha advertit que "l'amnistia per si sola no resol el conflicte", i que és el referèndum el que ha de situar-se al centre.

"Si el govern de l'Estat vol resoldre el conflicte de sobirania ha d'escoltar i atendre aquesta demanda àmplia, transversal i majoritària de la ciutadania"

"Si el govern de l'Estat vol resoldre el conflicte de sobirania ha d'escoltar i atendre aquesta demanda àmplia, transversal i majoritària de la ciutadania", ha insistit. Aragonès ha constatat que els objectius estan clars, i ha celebrat que ara hi hagi "un punt de coincidència en el com". El president ha remarcat que utilitzar la força rebuda a les urnes i la fermesa en el "torcebraç" amb l'Estat és una via que està "oberta". "Som més els que ens sentim cridats a aprofitar aquesta oportunitat i és una notícia excel·lent", ha continuat.

Ara bé, ha alertat que es tracta d'un "camí complex" i que els punts de partida entre la posició de l'Estat i de Catalunya "són molt distants". "Des de la caverna s'hi oposaran, s'amenaçarà, intentaran fer-nos callar una altra vegada com va passar amb els indults i la reforma del delicte de sedició", ha avisat Aragonès, que ha insistit que "els demòcrates que defensen la independència" no només han d'explorar aquest camí, sinó que l'han de liderar "amb fermesa" a l'hora de defensar els seus objectius. "Autodeterminació i amnistia: una aposta clara per utilitzar totes les vies i també, si és possible, la de la negociació", ha conclòs.

"Una posició conjunta que ens insta al Govern a posar-nos al capdavant i dur a terme totes les accions oportunes perquè el referèndum sigui reconegut"

El president també ha assenyalat que ara és el moment de "tornar a construir", de "parlar i escoltar", i ha celebrat que al Parlament s'hagi pogut veure que després de molt de temps hi ha una posició conjunta de l'independentisme. "Una posició conjunta que ens insta al Govern a posar-nos al capdavant i dur a terme totes les accions oportunes perquè el referèndum sigui reconegut, per fer realitat que el nou referèndum el resultat sigui implementat", ha resumit.



A parer d'Aragonès, "aquest 1-O l'independentisme torna a mirar endavant, tornar a mirar el futur".