Aragonès defensa el referèndum en un article al 'Financial Times' i demana a Sánchez que sigui "valent"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, defensa el referèndum en un article al Financial Times i demana al president espanyol, Pedro Sánchez, que sigui "valent" i demostri "més enllà de paraules conciliadores, que realment vol resoldre el conflicte de sobirania amb Catalunya". Aragonès avisa que no es deixarà "intimidar per res ni ningú" perquè la causa per l'autodeterminació és "justa".

Al mateix temps, el president del Govern català ha recalcat que la voluntat de negociar del president espanyol no pot ser només un "interès partidista a curt termini per garantir la investidura" i la continuïtat del seu govern. "Sánchez haurà de complir els seus compromisos, i nosaltres garantirem que ho faci", diu el president de la Generalitat.

"Catalunya està preparada per guanyar o perdre en un referèndum"

En l'article a les pàgines d'opinió del prestigiós diari financer, Aragonès insta Sánchez a fer "com el Regne Unit i Escòcia, o el Canadà i el Quebec". "Catalunya està preparada per guanyar o perdre en un referèndum. Però el que no ens poden demanar és el que no s'hauria de demanar a ningú, renunciar als nostres drets nacionals", apunta Aragonès. "Catalunya no demana res extraordinari", afegeix.

Segons Aragonès, el govern espanyol hauria d'assumir el referèndum com "la millora manera de reforçar l'estabilitat" d'Espanya. Una estabilitat, ha dit, que també garanteixen els independentistes per a la Unió Europea amb el seu "compromís per la negociació".

El president de la Generalitat també ha defensat la legalitat de la Llei d'amnistia, que considera "consistent amb l'estat de dret espanyol i europeu", i avisa que s'està davant d'una "oportunitat històrica". Precisament, el diari econòmic britànic va defensar el passat novembre l'amnistia com "una aposta que val la pena" en el seu editorial. El text elogiava el president del govern espanyol per haver "rebaixat la temperatura" a Catalunya i remarcava com el suport a la independència havia decaigut en els últims mesos.