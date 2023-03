Aragonès denuncia que el cas Pegasus és "un altre episodi de la guerra bruta" de l'Estat contra l'independentisme

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat que l'espionatge amb Pegasus és "un altre episodi de la guerra bruta" de l'Estat espanyol contra l'independentisme. Així s'ha pronunciat el president de la Generalitat en declaracions als mitjans de comunicació en arribar aquest dimarts a seu del Parlament Europeu a Madrid, on diversos membres de la comissió de l'Eurocambra sobre l'ús del progamari espia hi realitzant una missió.

A més del dirigent català, també ha acudit la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, i el candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, ​​Ernest Maragall.

Aragonès també ha demanat a la missió de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la UE "arribar fins al fons" del Catalangate. "Alguns creuen que la defensa de la unitat d'Espanya està per sobre dels drets fonamentals", ha dit el president de la Generalitat, tot demanant "l'empara i resposta" que ha dit no estar rebent per part de les autoritats espanyoles.

"Nosaltres sempre apostarem pel diàleg, per la negociació, per donar una sortida democràtica al conflicte, i l'espionatge no ens ha de tirar enrere les nostres conviccions. Ha de ser el Govern espanyol qui doni totes les explicacions que encara no ha donat ", ha proclamat Aragonès.

Protegir les víctimes d'espionatge

Així mateix, el president català ha retret que el cas Pegasus no s'investigui al Congrés del Diputats i al Senat i sí que es faci al Parlament Europeu: "És una mostra més de com les institucions de l'Estat han desemparat aquells ciutadans que hem vist com s'ha vulnerat la nostra intimitat".

En aquest punt, Aragonés ha explicat que en aquesta missió europea, la delegació catalana compartirà la seva experiència "com a víctimes" i exigiran responsabilitats perquè es doni resposta "a totes les preguntes". "Qui va ordenar l'espionatge? Quines dades es tenen de la nostra vida personal i per què no s'han assumit responsabilitats?", ha preguntat.