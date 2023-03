L'independentisme català denuncia a l'eurocomissió de Pegasus el bloqueig de l'Estat espanyol a la investigació

Els membres independentistes de la comissió d'investigació del cas Pegasus del Parlament de Catalunya han denunciat avui el bloqueig i l'obstruccionisme de les autoritats espanyoles en el cas d'espionatge polític amb aquest programari. Ho han detallat avui en una roda de premsa conjunta, després de la reunió amb la comissió del Parlament Europeu, en missió a Madrid.

La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, ha destacat la satisfacció per poder deixar "molt clara" la seva posició. "El cas Pegasus és un escàndol majúscul de vulneració de drets", que afecta almenys 65 persones, ha dit. "Ha afectat en l'àmbit polític i ha afectat en l'àmbit d'activisme", aixi com advocats i periodistes, per la qual cosa el primer que han denunciat és que es tracta d'un "cas massiu".

Vilalta ha dit que el "boicot" es constata amb diversos exemples. Per exemple, que l'Estat no hagi volgut constituir una comissió d'investigació al Congres o que "no s'hagin dignat" a comparèixer a la comissió del Parlament, "menyspreant la cambra i el poble de Catalunya". També ha assenyalat el tracte de les autoritats espanyoles a la comissió Pegasus.

"Estem davant un escàndol democràtic, tan pel que fa a en el fons com en la forma. D'una banda, assenyala "un espionatge injustificat" i per l'altra que l'Estat ha "demostrat una baixa qualitat democràtica", ha dit la també secretaria general adjunta.

"Tenen coses a amagar"

El diputat Josep Rius, vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, ha celebrat un "acte de normalitat democràtica i europea", que no és possible fer al Congrés, ha dit. "Segur que en altres estats membres de la que sestaria investigant des de totes les instancies", ha remarcat, tot agraint a la comissió Pegasus.

Per Rius, que el govern espanyol no vulgui "col·laborar", "nomes demostra una cosa: tenen coses a amagar", ja que, sinó, la col·laboració hauria de ser "màxima", ha dit. "El diàleg que vol vendre Sánchez al món es una farsa", ha assenyalat Rius.

El responsable de Junts també ha criticat l'actitud "bel·ligerant" tant del PSOE com del PP, que, segons ha dit, han qüestionat la feina de l'empresa CitizenLab i el paper de les víctimes de l'espionatge. "Han deixat a entendre que l'espionatge es necessari si està en perill la unitat d'Espanya o al davant hi ha independentistes", ha dit.

Rius ha anunciat que redoblaran la pressió perquè, en el marc de la presidència europea de Pedro Sánchez s'esclareixi el cas i el president Espanyol "es vegi obligat a donar obligacions que ha defugit de donar amagant-se amb la moció de censura".

Manca transversalitat entre les víctimes

El vicepresident de Junts ha anat més enllà i ha considerat que la comissió no es podrà reunir amb una "representació plural i transversal de les víctimes". "En l'àmbit europeu costa d'entendre que donis suport a un govern que t'espia i no vol investigar", ha dit, assenyalant de forma indirecta als republicans.

Ja en el torn de preguntes, ha detallat que lamenten que "només es reuneixin amb tres víctimes, totes del mateix color polític". "És una constatació que fem, res més", ha dit, preguntat sobre si era una crítica a ERC.

Al seu torn, Montserrat Vinyets, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, també ha criticat que "únicament" es "limiti" la trobada a membres del Govern. En aquest sentit, critica que no es contempli reunions amb ANC o Òmnium.

La cupaire també ha assenyalat una "estratègia" per impedir que la comissió fes la seva feina. En no poder-ho evitar, "PP i PSOE han conspirat" per restar-li rellevància.

Vinyets també ha insistit que no hi ha "cap garantia" que l'Estat no continuï espiant a l'independentisme: "Tot apunta que aquestes practiques continuen".

La diputada també ha assenyalat que el govern focalitza l'ús de Pegasus amb el CNI, però no hi ha "cap garantia" que altres departaments no l'hagin utilitzat, ha dit, posant en la diana Interior. Vinyets ha reiterat la petició de dimissió de Margarita Robles, ministra de Defensa, i Fernando Grande-Marlaska, ministre d'Interior.

Reunions dilluns i dimarts

El comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la UE ha iniciat aquest dilluns la missió a Madrid amb reunions amb entitats, la comissió del Parlament sobre Pegasus i periodistes. Tot plegat, enmig de la polèmica perquè ni el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ni cap dels seus ministres rebrà els eurodiputats i per la convocatòria aquest dimarts de la moció de censura de Vox.

La primera trobada dels eurodiputats s'ha realitzat la responsable de drets humans d'Amnistia Internacional, Virginia Álvarez, i amb la directora de Rights International Spain, Patricia Goicoechea, que han demanat que s'investigui l'espionatge polític fins a les últimes conseqüències. Posteriorment, els membres del comitè de l'Eurocambra s'han reunit amb la comissió del Parlament sobre Pegasus.

En concret, en aquesta segona reunió s'han trobat amb Òscar Aparicio (PSC), Marta Vilalta i Josep Maria Jové (ERC), Albert Batet i Josep Rius (Junts), Montserrat Vinyets i Xavier Pellicer (CUP) i Lucas Ferro (En Comú Podem). També hi ha participat el diputat de Vox Alberto Tarradas.

Una reunió a la tarda amb els periodistes Miguel González (El País), Juanma Lamet (El Mundo) i Javier Chicote (ABC) posa el punt final a la jornada de dilluns. Serà dimarts quan la delegació del comitè de la cambra europea es trobi amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, entre d'altres.

La missió europea

El comitè es va constituir el 19 d'abril del 2022. Inicialment, es va crear pels casos a Polònia i Hongria, però la constitució es va produir justament l'endemà que el grup d'experts en ciberseguretat Citizen Lab revelés el Catalangate.

Des d'aleshores, l'enviament d'una missió a Espanya va estar sobre la taula dels coordinadors dels grups al comitè des de l'inici. No obstant això, la manca de majoria va impedir que s'acordés fins al gener.

La delegació del comitè de l'Eurocambra sobre Pegasus està formada pel president, Jeroen Lenaers, i la ponent, la liberal Sophie In't Veld. Per part del Partit Popular Europeu són a Madrid l'eurodiputat i exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido i l'eslovè Vladimír Bilcik, mentre per part del grup dels socialdemòcrates hi participen l'eurodiputat espanyol Ibán García del Blanco i l'austríac Hannes Heide.

Per part dels liberals de Renovar Europa, a banda de la ponent també participa en la missió la polonesa Róza Thun, mentre per part dels Verds hi ha l'eurodiputada d'ERC Diana Riba i per part de l'Esquerra la francesa Anne-Sophie Pelletier. Finalment, també són a Madrid com a part de la missió l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé, del grup dels ultres dels Conservadors i Reformistes Europeus, i Gilles Lebreton, dels ultres d'Identitat i Democràcia.