Aragonès i Sánchez tanquen el traspàs de l'IMV i donen un impuls decisiu al preacord per a la investidura d'Illa

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, han tancat aquest dimecres el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital a la Generalitat. L'acord s'ha rubricat amb una visita de Sánchez al Palau de la Generalitat, on ha estat rebut a la plaça Sant Jaume pel mateix Aragonès i amb la tradicional recepció de la guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra.

Sánchez ha arribat puntual, un parell de minuts després de les 12 del migdia, a una plaça Sant Jaume on predominaven alguns turistes i curiosos, una imatge molt diferent del blindatge que requeria la visita del president del Govern espanyol per possibles protestes independentistes.



La reunió entre Aragonès i Sánchez ha durat una hora aproximadament i més enllà de l'acord sobre l'IMV, la trobada entre els dos presidents té un especial relleu en produir-se en la recta final de la negociació entre ERC i el PSC per a la investidura del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'han reunit al Palau de la Generalitat. — Jordi Bedmar

Aragonès i Sánchez no mantenien una trobada bilateral des del 21 de desembre de 2023. Encara que fonts del Govern asseguren que en la reunió no s'ha centrat en la negociació per a la investidura d'Illa, completar el traspàs de l'IMV pactat per ERC per a la investidura de Sánchez es considera un impuls important per arribar al preacord, atès que era una de les exigències destacades dels republicans.

A més, segons aquestes mateixes fonts, Aragonès ha analitzat amb Sánchez la viabilitat d'un nou sistema de finançament que vagi en la línia de la "singularitat per a Catalunya" que exigeix Esquerra, encara que es desconeixen els termes plantejats.

Un altre tema que ha estat sobre la taula és la condonació de 15.000 milions del deute del Govern amb el Fons de Liquidació Autonòmic de l'Estat i Sánchez ha donat garanties a Aragonès del seu compliment, però supedita la seva aplicació a l'aprovació dels pressupostos generals, que van rebre aquest dimarts un revés amb el vot contrari de Junts a la senda de dèficit.

Aragonès ha mostrat a Sánchez la seva inquietud pel tema del FLA, que per a la Generalitat suposa un estalvi de 1.300 milions en interessos, ja que pot entorpir l'acord amb el PSC per a la investidura.

Paral·lelament a la trobada dels dos presidents també s'han reunit al Palau de la Generalitat la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i també haurien entrat en aquests temes amb més detall.

Un traspàs llargament esperat

La signatura del conveni per al traspàs de l'Ingrés Mínim Vital a la Generalitat ha estat presidida pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern estatal, Elma Saiz.

Segons fonts del Govern, la signatura del conveni permetrà a la Generalitat gestionar aquesta prestació de forma integral amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), simplificar tràmits, ser més eficaços i arribar a més persones. El conseller Campuzano hauria exposat que la Generalitat ha de poder gestionar el conjunt del sistema de la seguretat social, posant en valor que el traspàs de l'IMV és un pas important en aquesta direcció

La RGC i l'IMV tenen finalitats i destinataris similars, però fins al moment depenien de dues administracions diferents. L'acord d'aquest dimecres facilitarà els tràmits burocràtics de la ciutadania, atès que totes dues prestacions es gestionaran en un únic procediment administratiu. Sainz, en la roda de premsa posterior a la signatura del conveni, ha assegurat que "és un dia important per a tots dos governs, per beneficiar les persones i ser més eficaços en la responsabilitat pública".

A partir d'ara, la Generalitat assumirà la gestió de l'IMV, és a dir, que se centrarà a informar, tramitar i resoldre la prestació. L'Estat, per la seva banda, s'encarregarà d'abonar l'import i de mantenir uns criteris normatius homogenis. Segons Sainz, aquest acord "porta temps configurant-se", atesa "la complexitat de l'encaix jurídic" perquè es puguin complementar l'IMV i la RGC.

Després de la intervenció de la ministra, Campuzano ha afirmat que "no tenia gaire sentit que coexistissin dues prestacions amb les mateixes finalitats, amb regulacions diferents i que sotmetien la ciutadania a un infern burocràtic". En aquest sentit, ha coincidit que ha estat una negociació "llarga i complexa", atès que el model aplicat al País Basc no era òptim per a Catalunya, i ha dit que dimarts vinent començaran les primeres contractacions per arrencar aquest traspàs. El 2022 Euskadi i Navarra ja van assumir aquesta mateixa gestió i altres comunitats com Galícia, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana ja ho han sol·licitat.

Moltes persones amb dret a l'IMV no el sol·licitaven perquè ja cobraven la renda garantida. De fet, segons fonts del Govern, només 12.529 perceptors de la RGC la complementaven amb l'altra prestació. Gràcies a aquest traspàs, part dels recursos que paga la Generalitat seran aportats per l'Estat en augmentar el nombre d'IMV. La xifra estalviada podria arribar a assolir els 150 milions d'euros en el proper exercici, permetent la seva reinversió en la lluita contra la pobresa a través d'ajudes per a l'habitatge o la inserció laboral.

Quant a les qüestions relacionades amb la investidura de Salvador Illa, Sainz ha eludit una resposta clara i ha asseverat que "és important diferenciar acords i diàlegs a Catalunya". Així mateix, ha apuntat que "qui hagi de governar serà decidit pels catalans i que el Govern espanyol sempre ha treballat amb total lleialtat institucional per protegir la pluralitat".

Per la seva banda, Campuzano també ha puntualitzat la necessitat de "distingir" les negociacions entre governs i ha qualificat de "cordial" la trobada entre presidents que expressa una "voluntat de diàleg polític". "Òbviament, el president Aragonès ha reiterat a Pedro Sánchez que les qüestions vinculades al dèficit fiscal són imprescindibles, més enllà que afectin o no la investidura. Són reivindicacions de país", ha sentenciat.