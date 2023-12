Sánchez i Aragonès pacten una llei que garanteixi el plurilingüisme i reactivar la taula de diàleg

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, han mantingut aquest dijous al migdia una reunió al Palau de la Generalitat durant una mica més d'una hora. En la trobada s'han tancat cinc acords, entre ells l'aprovació d'una Llei orgànica de garantia del plurilingüisme que asseguri el dret de la ciutadania a dirigir-se a l'Administració General de l'Estat en llengües cooficials. I també la reactivació de la taula de diàleg sobre la resolució del conflicte polític, que s'haurà de reprendre durant el primer trimestre del 2024.

També s'ha pactat el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que s'aprovarà en el pròxim Consell de Ministres del dia 27. De la mateixa manera, s'ha acordat donar un impuls i finançament del projecte per a la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips (Innofab).

I, finalment, "desenvolupar a partir de gener l'acord i calendari per avançar en el traspàs de Rodalies". Aquest darrer era un dels compromisos signats en el pacte entre ERC i el PSOE per a la investidura de Sánchez. "Entrem en una fase de treball que ha de materialitzar l'acord aconseguit en la investidura. És un traspàs complex i la seva concreció exigirà treball tècnic. Però la voluntat política és pública i manifesta", ha afirmat el president espanyol.

"La trobada entre tots dos presidents s'ha desenvolupat en un ambient de cordialitat i ha servit per constatar la ferma voluntat de tots dos governs per continuar avançant en benefici del conjunt dels ciutadans", ha informat Moncloa en una valoració molt similar a la que ha fet posteriorment Pere Aragonès.

"Millorar la vida de la gent"

Sánchez ha destacat que els acords serveixen "per millorar la vida de la gent del carrer", com els serveis públics, per reduir la desigualtat, pel dret a expressar-se en la seva llengua o per a impulsar la reindustrialització de Catalunya.



Aragonès hi ha coincidit i ha assenyalat que més enllà d'avançar en la resolució del conflicte polític també hi ha acords d'"aplicació immediata" que suposen millores materials per a la ciutadania de Catalunya, com el traspàs de l'IMV.



Respecte al finançament autonòmic, Sánchez ha assenyalat que el compromís perquè l'Estat assumeixi un 20% del deute de Catalunya és ferm. També amb la resta de comunitats autònomes que ho sol·licitin. "El Govern es troba ja treballant ja per concretar el mecanisme amb el qual es durà a terme", ha assenyalat sobre aquest punt que es va incloure en el pacte d'investidura entre PSOE i ERC. Al gener s'obrirà un debat multilateral amb totes les comunitats.

"Catalunya ha de recuperar el temps perdut", ha afegit Sánchez. El líder de l'Executiu estatal ha destacat que cal apostar "per recuperar plenament la convivència" i que aquesta legislatura és propícia per a fer-ho. "La història demostra que qualsevol altre camí que no sigui el diàleg té conseqüències nefastes", ha insistit.

Una "nova fase" després de l'amnistia

"Tot això és possible perquè l'amnistia està obrint una nova fase de negociació", ha afirmat Aragonès en la seva compareixença. El president ha celebrat haver avançat "moltíssim" amb la llei d'amnistia, que significa la desjudialització del conflicte. Alhora, ha remarcat que els acords "s'estan complint", malgrat que encara hi ha temes "pendents".

La nova reunió de la taula de diàleg serà el primer trimestre del 2024

Sánchez i Aragonès també han parlat sobre els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), sense oferir més detalls. Un altre assumpte damunt de la taula ha estat el referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Sánchez ha reconegut que s'ha parlat d'això.

"Sap quina és la posició del Govern d'Espanya i la meva com a secretari general del PSOE. El que hem de fer és avançar en un acord que passa per reforçar l'autogovern de Catalunya. En aquest marc, dins de la Constitució Espanyola, podrem parlar de moltes coses", ha assenyalat Sánchez. "Farem política, treballarem per a veure si podem arribar a aquest acord", ha afegit.



Aragonès ha defensat una tesi diferent i ha remarcat que a la nova trobada de la taula de diàleg hi portarà aquesta "solució" del conflicte, que és la que defensa el Govern. El president ha reconegut que els mecanismes de verificació en marxa a les negociacions són "instruments que acompanyen" i generen un clima de confiança "imprescindible".

La trobada, durant el primer trimestre de 2024, comptarà amb la presència dels dos presidents juntament amb les seves delegacions. Sobre la negativa total de Sánchez a un referèndum, Aragonès ha assenyalat que "el posicionament de màxims del Govern espanyol és conegut, també ho era amb l'amnistia".



En aquesta primera reunió Aragonès posarà sobre la taula "les bases i condicions del referèndum", així com les vies per fer-lo possible. El president també ha celebrat que Junts s'hagi sumat a la negociació, encara que no els ha citat directament. "Sumem suports i això és una excel·lent notícia".

Acords immediats sobre el català i l'IMV

Aragonès ha apuntat que mentre s'avança en la resolució del conflicte, la negociació també suposa l'assoliment de "millores immediates" per als catalans. Entre elles, la llei de plurilingüisme, que ha de garantir els drets lingüístics especialment a la justícia, l'escola i l'àmbit audiovisual, s'aprovarà en els primers sis mesos del 2024.



Així mateix, el calendari per al traspàs de Rodalies preveu que al gener comencin les reunions per definir l'empresa de la Generalitat que operarà el servei. Durant el primer trimestre es formarà la comissió Estat-Generalitat per acordar el traspàs de la infraestructura, i també s'ha pactat que en els pressupostos generals ja s'incloguin partides en aquest àmbit.​