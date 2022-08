Aragonès a Sánchez: "Si està tan convençut que amb el diàleg minimitzen l'independentisme, que posin les urnes"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dimarts que la "desjudicialització" pactada amb l'Estat a la darrera reunió de la taula de diàleg "tingui els efectes de l'amnistia". La Generalitat i el govern espanyol van acordar la setmana passada avançar en reformes legislatives que suposin la fi de la judicialització del procés independentista. En una roda de premsa de balanç del curs polític, Aragonès ha afirmat que aquests canvis "hauran de ser efectius abans de finals de desembre". "Abans d'acabar l'any s'ha d'haver concretat i ha d'haver hagut canvis en la legislació per acabar amb el procés de judicialització", ha resumit.

"Si Pedro Sánchez està tan convençut que amb el diàleg minimitzen l'independentisme, que posin les urnes"

També s'ha referit a les paraules del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que divendres va vincular el diàleg amb el Govern a la pèrdua de força de l'independentisme que recull el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). "Si està tan convençut que amb el diàleg minimitzen l'independentisme, que posin les urnes", l'ha reptat, i ha advertit que "mentre la ciutadania no pugui votar, el conflicte continuarà".

Per això, ha tornat a reivindicar l'amnistia i l'autodeterminació com a solucions a la situació política catalana. "Com que és una reivindicació àmplia, continuada en el temps i absolutament transversal i perquè tenim tota la nostra determinació, estic convençut que ens en sortirem", ha afirmat.

"El procés de negociació avança i ha de continuar avançant molt més"

Pel que fa als resultats de la taula de diàleg de dimecres passat, els ha considerat "parcials, no complets", però necessaris per "anar avançant". "El procés de negociació avança i ha de continuar avançant molt més", ha valorat.