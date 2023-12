Aragonès situa l'aprovació d'un finançament singular per a Catalunya com a prioritat per al 2024

La gestió de la històrica sequera i la consecució d'un model de finançament "singular" per a Catalunya són dues de les grans prioritats polítiques que el president del Govern, Pere Aragonès, es fixa per al 2024. Així es desprèn del tradicional discurs de Nadal que ha pronunciat aquest dimarts al vespre, dia de Sant Esteve, en què ha volgut destacar les "fites" assolides durant el 2023 i enumerar els reptes de l'any vinent.

I si l'aprovació d'un nou finançament apareix com a gran objectiu polític a curt termini és perquè durant l'any que està a punt d'acabar s'han acordat la Llei d'amnistia i el traspàs de Rodalies a la Generalitat, a banda de la reactivació -en els propers tres mesos- de la taula de diàleg entre governs per abordar la resolució del conflicte. Un objectiu, aquest darrer, en el qual un hipotètic acord se situa en l'horitzó temporal dels propers quatre anys, tal com van admetre tant Aragonès com Pedro Sánchez en la cimera que van mantenir la setmana passada.

Aragonès ha pronunciat el discurs des del Dipòsit del rei Martí, un espai del barri de Sant Gervasi – Bonanova construït originàriament durant l'edat mitjana per la presència d'una mina d'aigua a la zona. La tria respon a la sequera històrica que pateix Catalunya, amb més de tres anys de dèficit hídric continuat i la imminent entrada en emergència del sistema Ter – Llobregat, que concentra tres quartes parts de la població catalana, ja que abasteix l'àrea metropolitana de Barcelona, el Vallès i Girona i el seu entorn.

Sobre aquest tema, el president ha agraït el "compromís extraordinari per pagesos i ramaders", però ha avisat que la gravetat de la sequera "requerirà d'un esforç de la resta de la societat, i continuar amb les inversions en infraestructures hídriques per superar-ne els efectes i esdevenir més resilients davant d'un canvi climàtic que és una realitat més palpable que mai".

Pel que al fa al finançament, per a Aragonès durant l'any que arrenca el proper dilluns ha d'acordar-se amb l'Estat un model "singular" per a Catalunya "que posi fi a un dèficit fiscal insuportable que ens priva de destinar els recursos que ja paguem -però que administren uns altres- a millorar la sanitat, enfortir l'educació, ajudar a autònoms, treballadors i emprenedors o a les persones amb dependència, i lluitar contra les violències masclistes".

Per a Aragonès, el nou finançament ha de "posar fi a un dèficit fiscal insuportable"

Després de la cimera Sánchez-Aragonès de la setmana passada, el president espanyol va mostrar la seva "voluntat total" a assolir acords en matèria de finançament, mentre que el cap de la Generalitat va manifestar que portarà la qüestió a la taula de diàleg. I, de fet, la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, té l'encàrrec d'elaborar una proposta de finançament singular per a Catalunya, que hauria de servir de base per negociar amb l'Estat.

Aprovació dels pressupostos

En un termini més imminent, Aragonès es fixa com a objectiu l'aprovació dels pressupostos del Govern per al 2024, que li permetrien garantir-se gairebé la culminació de la legislatura, malgrat la debilitat parlamentària de l'executiu, que només suma 33 dels 135 diputats, els d'ERC. En aquest sentit, el president considera que els comptes de la Generalitat són "imprescindibles per seguir avançant" i s'ha mostrat convençut de poder construir una "majoria" per aprovar-los.

L'inici del desplegament del traspàs de Rodalies a la Generalitat, l'assoliment d'un "nou compromís de totes i tots amb el català, amb més presència que mai a tot arreu", l'aprovació i aplicació plena de la llei d'amnistia o l'abordatge de la "segona fase del procés de negociació amb l'Estat" per resoldre el conflicte i que Catalunya "pugui decidir lliurement" el seu futur són altres carpetes que el també dirigent republicà situa com a prioritàries per al 2024.

Un 2023 de "grans fites"

El discurs també li ha servit per fer balanç d'un 2023 que està a punt d'acabar-se. Segons Aragonès, "ha estat un any en què hem assolit grans fites, i també en què hem visualitzat reptes pendents que tenim". A banda dels acords sobre la llei d'amnistia o el traspàs de Rodalies, el president ha enumerat com a èxits la reducció de l'atur, "l'enfortiment de l'estat del benestar, amb més docents, més personal sanitari, amb més mossos que mai", el traspàs de l'Ingrés Mínim Vital -acordat a la recent reunió amb Sánchez" o l'aprovació de l'ús del català al Congrés.

A més a més, a l'inici de la seva intervenció Aragonès també ha fet alguna menció internacional, ja que ha manifestat que "és imprescindible que s'aturi la massacre i s'acordi un alto el foc definitiu" a Gaza.