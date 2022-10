Arrels Fundació homenatjarà 80 persones sense llar que han mort en el darrer any

Arrels Fundació retrà un homenatge a 80 persones sense llar que han mort en el darrer any als carrers de la ciutat de Barcelona. En un acte aquest dimecres anomenat Batecs de llum, recordarà des de la plaça de la Catedral de la capital a persones sensesostre que ens han deixat des de l'octubre del 2021 fins a la data d'avui. "Volem que els seus noms ressonin durant un acte de record", diuen sobre una cita que arrancarà a les 19 hores.

La fundació detalla al seu lloc web que ha preparat una instal·lació lumínica que dibuixarà batecs de record davant la plaça, aprofitant la penombra del vespre. 80 batecs per recordar 20 dones i 60 homes que havien viscut al carrer. De mitjana tenien 55 anys, per la qual cosa viuen 27 anys menys que la resta de veïns, detallen.

L'entitat social ha buscat dignificar la vida i la mort d'aquestes persones instal·lant làpides de cartó. En aquestes, hi apareix el nom de la persona sense llar que ha traspassat, la seva edat i la data de la mort, a més d'una frase commemorativa.

Segons dades d'Arrels Fundació, el 35% d'aquestes persones vivien directament al carrer, mentre la resta ho feia a centres d’allotjament, residències o pisos d’entitats socials. Una de cada quatre persones que recordaran vivia i va morir literalment al carrer, mentre la resta estaven ingressades en hospitals o en centres de convalescència.

La convocatòria de l'acte d'aquest dimecres, 26 d'octubre. — Arrels Fundació

"Haver de viure a la intempèrie comporta per a les persones un esforç per sobreviure i estar exposades a molts riscos i violències; deteriora l’estat de salut, escurça els anys de vida i vulnera drets, com el dret al record. Per això, tornem a sortir al carrer per recordar les persones que ens han deixat", argumenta l'organització en l'entrada al seu lloc web.

Arrels recorda que l'any 2016 ja van sortir per primera vegada a recordar les persones sense sostre que havien mort. Segons diuen, un temps en el qual a Barcelona ha mort, de mitjana, una persona sense llar cada sis dies. I en el qual ja han recordat 400 vides.

La fundació comptarà amb altres entitats socials per celebrar aquest acte de commemoració. Es tracta d'Àmbit Prevenció, el centre d’acollida Assís, Associació de Dones Marroquines, BarcelonActua, Càritas, CAS Baluard (ABD), Dit i Fet, Heura, l’Hospital de Campanya Santa Anna, Lligam, Lloc de la Dona, Metzineres, Projecte Sostre, la fundació Sant Pere Claver, Santa Lluïsa de Marillac, Sant Joan de Déu i Suara.