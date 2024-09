Arrenca el desè aniversari de la Barcelona Gallery Weekend amb 27 galeries

Vint-i-set galeries d'art contemporani i modern celebren aquest cap de setmana el desè aniversari de la mostra Barcelona Gallery Weekend, esdeveniment que inaugura cada curs la temporada artística. Es tracta d'establiments ubicats a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat, que acolliran els treballs d'una trentena d'artistes dels àmbits estatal i internacional. Totes les exposicions són gratuïtes i de lliure accés, s'han inaugurat de manera simultània aquest dijous i estaran obertes fins diumenge.

La iniciativa celebra la tasca de les galeries "com a espais generadors de cultura i de coneixement, llocs d'experimentació i descobriment". Des de l'organització reivindiquen que "permeten la trobada entre artistes, col·leccionistes, públic i institucions". Al costat de les exposicions trobem un programa on les galeries acullen un seguit d'activitats gratuïtes com ara trobades, xerrades, presentacions, performances i visites comentades per conèixer de primera mà el treball dels artistes i galeristes.

De les propostes que trobem durant aquests quatre dies cal destacar les ARCO GalleryWalks, 14 rutes guiades gratuïtes que enguany es realitzaran -com a novetat- durant dos caps de setmana, aquest diumenge i el dissabte vinent, dia 28. També se celebrarà el BGW Familiar, un programa per a famílies amb nens i nenes, entre altres activitats.

A més, El passeig de… proposa set itineraris de visita a les galeries a càrrec de set comissaris i comissaries del context local. Es tracta de Xavier Acarín, David Armengol, Cèlia del Diego, Carles Guerra, Sofia Lemos, Patricia Sorroche i Linda Valdés, que escriuen set textos guia per visitar les exposicions. Es poden trobar a la web de Barcelona Gallery Weekend.

Programa d'Adquisicions

Barcelona Gallery Weekend torna a presentar el Programa d'Adquisicions, dirigit a entitats que es comprometen a incorporar a les col·leccions obres de les galeries participants. "El programa contribueix a dinamitzar el mercat artístic i la relació entre col·leccionisme i galeries, agents imprescindibles per a la promoció dels artistes", sostenen els organitzadors.