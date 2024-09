10 obres d'art urbà que pots descobrir pels carrers i places de Barcelona

L'art va molt més enllà de grans escultures, pintures realistes, arquitectura singular i museus o centres d'interpretació. Especialment a les grans ciutats, però de mica en mica també a les petites localitats, podem trobar obres d'art a l'aire lliure, siguin escultures, pintures, grafitis, performances, happenings o qualsevol mitjà que se'ns pugui acudir.

Barcelona no n'és l'excepció i, per bé que potser no sempre ens hi fixem, guarda infinitat de peces artístiques urbanes de gran valor, sovint amb reivindicació o com a homenatge. En repassem 10 de les més destacades, però en trobarem infinitat més, especialment d'artistes anònims. Es tracta sobretot de murals i escultures, alguns molt visibles i inevitables, però d'altres una mica més amagats.

La darrera de Tvboy

Comencem per un referent contemporani lligat a casa nostra com és Tvboy, italià establert a Barcelona. És habitual veure pintures d'aquest artista pels carrers de la ciutat, algunes de les quals representen figures històriques com Santa Rosalia, o tan conegudes com els diversos petons entre personatges famosos antagònics, com el mític de Leo Messi i Cristiano Ronaldo, així com el de Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. El darrer és el mural dels dos protagonistes de la darrera Eurocopa: el català Lamine Yamal i el basc Nico Williams, els dos davanters del Barça i de l'Athletic Club de Bilbao, ubicat al Parc de les Glòries, al final del carrer Cartagena. L'artista demana "respecte" davant dels atacs racistes que han rebut.

Balcons de Barcelona

El mural 'Balcons de Barcelona'. — Ajuntament de Barcelona

El mural pictòric Balcons de Barcelona del grup Cité de la Création de Lió es troba a la plaça Pablo Neruda, a tocar amb el carrer dels Enamorats, a l'Eixample barceloní. Es va inaugurar l'any 1992, en el marc de la campanya Barcelona posa't guapa, ocupant tota la paret, i simula una façana plena de balcons on apareixen diversos personatges famosos coneguts relacionats amb la ciutat i el país. Són un total de 26, la gran majoria homes, com Cristòfor Colom, Pompeu Fabra o Pablo Picasso, o els presidents Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas. Les dones són Margarida Xirgu, Carmen Amaya, Raquel Meller i Mercè Rodoreda.

Art al TRAM

Art al TRAM és un projecte que utilitza l'art per revitalitzar espais de pas i convertir-los en llocs més amigables, generant alhora noves experiències per al passatge i el personal. L'artista barcelonina Elisa Capdevila va representar diversos usuaris del tramvia amb els seus diferents cossos, estils de vida, ètnies, edats i tarannàs en aquesta obra mural a la parada de Sant Martí de Provençals. Segons detalla la iniciativa, la peça homenatja la ciutadania, alhora que convida a badar i observar en una zona de pas. En una de les parets, els personatges de fins a 3 metres d'alçada formen un collage d'escenes amb persones descansant, llegint, passejant el gos, rient, etc. A l'altra banda, l'obra juga amb les finestres com si fossin vitrines on s'exposen objectes que es poden relacionar o no amb els personatges de davant, detallen.



Mural d'Elisa Capdevila a Sant Martí de Provençals. — Art al TRAM

Mural fotogràfic del barri del Besòs i el Maresme

A la rambla de Prim es va inaugurar l'any passat aquest mural fotogràfic de gran format que explica la història del barri del Besòs i el Maresme. Té 25 metres i es troba a la placeta situada entre el Menjador Solidari Gregal i l'Associació de Veïns i Veïnes El Besòs. La imatge central és de la rambla d'inicis dels anys 60 amb el Maresme a la dreta i, el Besòs, a l'esquerra. Està composta per 3.000 fotografies: 2.400 d'antigues del barri i 600 retrats actuals del veïnat. La coordinació i dinamització del mural ha anat a càrrec del col·lectiu artístic La Matrioska, nom amb el qual molt el coneixen.



Mural de Rosalía

Rosalía té diverses representacions a la ciutat de Barcelona, la majoria en forma de murals. Un dels més destacats (i dels primers) és el que l'any 2018 va fer el grafiter Oriol Martínez (artísticament conegut com a Uriginal) al número 32 del carrer Creu Coberta del barri de Sants, ocupant un bloc de tres pisos. Es va fer especialment famós quan la cantant del Baix Llobregat va fer un retuit d'una foto de l'obra que representa la seva cara. Va afegir el text "Morí" reaccionant a la pintura, acompanyant d'un cor de color groc. Un altre mural recent de Rosalía és el que es pot veure a l'espai Play Now BCN, al Fòrum.

Record a Pau Donés

Poc després de la mort a causa d'un càncer del cantant Pau Donés l'any 2020, conegut per molts per la seva etapa amb Jarabe de Palo, va aparèixer aquest mural o grafiti a la ciutat de Barcelona. Ubicat entre els carrers Selva de Mar i Perú, al barri de Provençals del Poblenou, és obra de l'artista JLG.Arte, que va agafar d'inspiració una fotografia del músic. S'hi pot observar la paraula 'amor' tatuada al puny de Donés i hi apareix també la lletra d'un dels seus temes més coneguts com és Eso que tú me das: 'Gracias a ti seguí. Remando contra la marea'.

'Pioneres' a la Vall d'Hebron

Des del 2022 a la Vall d'Hebron hi ha el mural Pioneres, que l'any passat es va completar amb la figura d'una nena per encoratjar les vocacions femenines en ciències. L'obra artística es troba en un dels murs del centre hospitalari i mostra nou dones que han fet avançar la ciència en l'àmbit de la salut, des de l'Antiga Grècia i fins a l'actualitat. Amb una llargada de gairebé 40 metres i una superfície d'uns 160 metres quadrats, és obra de l'artista barceloní Mateo Lara "Ma'La". El mural té com a objectiu humanitzar l'entorn del Campus Vall d'Hebron, a través de l'art, i donar visibilitat a aquestes dones pioneres.

El miral 'Pioneres'. — Vall d'Hebron

Estàtua d'Anna Frank

Segur que són molts els que han passat per la plaça d'Anna Frank de la Vila de Gràcia, en honor a l'adolescent alemanya jueva coneguda pel seu dietari quan s'amagava de l'ocupació alemanya d'Amsterdam a la Segona Guerra Mundial. Però segurament que molts no s'han adonat d'una escultura que hi ha en honor al personatge que dona nom a l'indret, i que és obra de Sara Pons Arnal (2001). La plaça es troba entre la travessia de Sant Antoni i el carrer de Jaén, prop de la parada de Metro de Fontana. Es va ubicar sobre el nou Centre Artesà Tradicionarius (CAT), concretament sobre del seu voladís d'entrada, quan fou inaugurat.

Centre Artesà Tradicionàrius amb l'escultura d'Anna Frank. — Ajuntament de Barcelona

'Monument de Barcelona a Walt Disney'

La mort de Walt Disney l'any 1966 va motivar l'artista Núria Tortras, que el novembre de 1969 va inaugurar un monument en honor a la cèlebre figura del dibuixant. El conjunt escultòric va néixer inspirat amb el film Bambi, i representa cinc cérvols saltant, just a les portes del Zoo. Monument de Barcelona a Walt Disney és una de les obres més reconegudes del parc de la Ciutadella, però no l'única, ja que n'hi ha més d'una quarantena que representen personalitats de la ciutat o fauna diversa.

Monument de Barcelona a Walt Disney. — Viquipèdia/Jordiferrer

'El petó de la mort'

'El petó de la mort'. — PELYgROSA/Viquipèdia

I acabem pel final de tot, per la mort. El cementiri del Poblenou, així com d'altres de Barcelona, guarda infinitat de grans obres d'art, escultures en honor als difunts que hi reposen. Una de les més cèlebres és El petó de la mort, peça de marbre feta l'any 1930 per encàrrec de la família de Josep Llaudet i Soler al taller del tallador de marbre i escultor Jaume Barba. Es tracta d'una escultura extremadament realista, on veiem un home jove de genolls, aparentment sense vida, a qui per la banda esquerra se li aproxima la mort, personalitzada com l'Àngel de la Mort, que li besa el front. Una obra que val la pena conèixer.