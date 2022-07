Arxivada la investigació contra Ada Colau per les subvencions a entitats socials

El jutjat d'instrucció número 21 ha decidit arxivar la causa contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en descartar irregularitats en la concessió de subvencions a entitats socials, com l'Observatori DESC o la PAH, a les quals havia estat vinculada. La desconeguda i sense activitat a la ciutat Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica va presentar una querella contra la líder de Barcelona en Comú acusant-la dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i altres.

El jutjat constata que de la declaració de l'alcaldessa, de la prova documental i del testimoni de la interventora de l'Ajuntament no es desprèn cap conducta que pugui incloure's en cap dels preceptes penals apuntats per l'entitat querellant. En la seva resolució, el jutjat recull que quan Colau va prendre possessió del càrrec va delegar part de les seves funcions, entre elles la concessió de subvencions, en les diferents estructures de les àrees i gerències, "no constant que donés instruccions o indicació alguna al respecte en aquesta matèria".

També remarca que la interventora de l'Ajuntament, funcionària de carrera i que no depèn de cap partit, va testificar que "no va observar cap conducta més enllà de meres irregularitats però que mai transcendirien l’àmbit penal". Finalment, el tribunal constata que dels expedients aportats a la causa, que són base de l'acusació, "en cap d'ells es detecta irregularitat alguna", sent aprovats per majoria al ple de l'Ajuntament.

Per tot plegat, tenint en compte que Colau mai ha dictat cap resolució en aquest sentit, el tribunal conclou que no ha existit conducta il·lícita i arxiva la querella. La Fiscalia ja va demanar al maig l'arxivament del cas. El ministeri públic va fer-ho després de concloure que que l'Observatori DESC, la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) o Enginyers Sense Fronteres (ESF) no es van beneficiar de cap tracte especial, sinó que les seves subvencions es van tractar com les d'altres centenars d'entitats.