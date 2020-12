Asens: "L'indult s'està tramitant de manera massa lenta"

El portaveu d'Unides Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat respecte l'indult i la reforma del delicte de sedició que ha estat molt temps callat i ha estat "molt lleial" al Govern espanyol però que ha perdut la paciència. En una entrevista a Els Matins de TV3, ha demanat "voluntat política" a l'executiu de Sánchez i espera que la "lentitud" amb aquestes qüestions no sigui per càlculs electorals. En referència que el PP condicioni ara la reforma del poder judicial al fet que no s'indulti els presos de l'1-O, Asens ho ha considerat "inassumible" i ha defensat que les "amenaces o xantatge" del PP no han de frenar la voluntat de reformar la llei. Per això, ha dit que en les pròximes setmanes es portarà una proposta al Congrés.

Asens ha considerat que l'indult "s'està tramitant de manera massa lenta" i, tot i que no hi ha un calendari establert per aquests casos, ha afegit que quan el tema arribi al Consell de Ministres "si hi ha voluntat política es podrà fer molt ràpid". Primer, segons ha dit, el Tribunal Suprem ha d'enviar el seu informe sobre la petició de l'indult i ha acusat l'alt tribunal de tardar massa "deliberadament" en enviar aquest informe preceptiu. En cas que l'enviï ja, Asens creu que encara hi hauria temps de resoldre la qüestió abans de les eleccions a Catalunya previstes per al 14 de febrer. "Hem de passar de les promeses als fets, no podem esperar més", ha conclòs.



El diputat espera que les "amenaces i xantatges" del PP no condicionin el PSOE i que el partit de Pedro Sánchez no encari amb lentitud els indults i la reforma del Codi Penal per càlculs. "Potser el PSOE ho està endarrerint perquè vol recuperar vot de Cs. Són especulacions, no tinc cap element objectiu", ha apuntat. Asens ha criticat les declaracions del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, en què es desdiu de presentar la reforma del delicte de sedició abans d'acabar l'any. "Aquesta declaració del ministre no és seriosa. No pot ser que amb una setmana de diferència canviï amb una qüestió tan central per a la normalització del conflicte i no doni una explicació. Que es desentengui de les seves paraules a mi em preocupa", ha afegit.



Finalment, ha dit que li hagués agradat trobar més acompanyament per part de JxCat i ERC pel que fa a les reivindicacions de la reforma del Codi Penal i de l'indult. Ha retret als partits independentistes que no hagin plantejat una proposta legislativa sobre l'amnistia i que tampoc s'hagin esforçat a empènyer per les altres dues vies: la reforma del delicte de sedició i l'indult. Per a Asens, l'amnistia és si no impossible, "altament improbable" en la situació actual.

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilata, ha demanat a Asens que faci menys declaracions públiques i més "pressió interna" al si del Govern espanyol per caminar cap a la solució del conflicte polític. També ha recordat que aquesta solució passa per l'amnistia dels líders polítics empresonats i a l'exili i també per l'autodeterminació.