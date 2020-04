Un assaig clínic demostra que un antiviral és el primer fàrmac eficaç contra el coronavirus

Un assaig clínic ha constatat que els pacients ingressats amb Covid-19 greu i afectació de pulmó que han estat tractats amb Remdesivir s'han recuperat més ràpid que pacients similars tractats amb placebo. Es tracta d'un antiviral dissenyat inicialment contra l'Ebola, i és la primera vegada que es demostra l'eficàcia d'un fàrmac en humans contra el coronavirus.



L'estudi "Adaptive COVID-19 Treatment Test" ha analitzat la reacció de 1.063 pacients dels Estats Units, Europa i Àsia des del 21 de febrer. L'assaig l'ha impulsat l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID) dels Instituts Nacionals de Salut (NIH). A l'Estat espanyol, l'ha coordinat el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias.



Els resultats preliminars de l'estudi –amb participació de 68 hospitals- indiquen que els pacients que van rebre Remdesivir van tenir un temps de recuperació un 31% més ràpid que els que van rebre placebo. En concret, es va reduir en quatre dies l’estada a l'hospital. El temps mitjà de recuperació va ser d’onze dies per als pacients tractats amb Remdesivir, en comparació als 15 dies per als que van rebre placebo.

Els resultats també suggereixen millores en supervivència, amb una taxa de mortalitat del 8,0% per al grup que va rebre el fàrmac enfront de l’11,6% del grup placebo. La recuperació en aquest estudi es va definir com a prou adequada per a l'alta hospitalària o per tornar al nivell normal d'activitat, de manera que s’ha decidit que estudis següents ja no utilitzin placebo.



Des de l'Hospital Germans Trias destaquen que es tracta del primer estudi amb un màxim rigor científic que demostra l’eficàcia d’un fàrmac per poder tractar la Covid-19. En un proper informe, preveuen aportar informació més detallada sobre els resultats de la prova, incloses dades més completes.



L’estudi ha estat coordinat a Espanya per Roger Paredes, cap de Secció del Servei de Malalties Infeccioses de Germans Trias i investigador de la Fundació Lluita contra la Sida i l’IrsiCaixa. També hi ha col·laborat l’Hospital Clínic de Barcelona, amb el lideratge de José Muñoz, Cap de Servei de Salut Internacional i investigador d’isGlobal. Paredes ha destacat que l'estudi és "un avenç molt significatiu" i afirma que "obre un camí cap a la curació de la Covid-19, possiblement mitjançant el desenvolupament de nous fàrmacs o tractaments combinats".