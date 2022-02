Una dotzena d’ajuntaments catalans, entre els quals Sant Pere de Torelló, Taradell, Montblanc, Arbúcies, Celrà i Calldetenes, han iniciat una campanya que emplaça a les institucions locals a tramitar tota la seva càrrega fiscal a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en lloc de fer-ho a la Hisenda espanyola. Un gest amb el qual volen reconèixer que "l’únic executiu legítim és el Govern de Catalunya" i que "l’espoli fiscal endèmic que patim per part de l’Estat espanyol" impedeix atendre les necessitats de la ciutadania.



Sota el nom d’Ajuntaments de Catalunya per la Sobirania Fiscal, aquest grup de consistoris vol estendre la proposta a tots els municipis de Catalunya. Però no sols a ells: per bé que els primers destinataris són els ens locals, també s’adreça a qualsevol persona física, empresa, entitat, sindicat, patronal, associació o partit polític que desitgi transferir el conjunt dels seus impostos a l’organisme dependent de la Generalitat. Un objectiu pel qual compta amb el suport de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que mitjançant el portal creat per la comissió Fem República, ofereix l’assessorament i documentació necessària per realitzar aquest tràmit de forma àgil i acurada.

Des que s’ha activat la campanya, una trentena de municipis ja s’han afegit a la plataforma, entre els quals destaquen Vic, Manlleu, Igualada, Viladrau, Sant Pol de Mar, Roda de Ter, Folgueroles, la Secuita, Tona, Espinelves, les Borges del Camp, Riudoms, Sant Quirze de Besora, Collsuspina o Alcoletge.

Dels peatges als impostos

La iniciativa es va iniciar aquest gener passat, però segons els seus promotors és la continuació d’altres que s’han produït durant l’última dècada. "El seu origen és la campanya ‘No vull pagar’ de 2012, quan diversos activistes i partits polítics van reclamar que s’aixequessin els peatges de les autopistes", explica Aleix Andreu, coordinador de la comissió Fem República.



Aquella campanya, que es va mantenir activa fins al referèndum de 2017, va entrar en declivi a causa de la repressió i els canvis de govern en alguns consistoris, si bé va posar les bases perquè amb la renovació del secretariat de l’ANC l’any 2020 es recuperés la proposta. "Ajuntaments com Alella o Sant Pere de Torelló sempre han fet sobirania fiscal, però quan Vic i Igualada van anunciar que s’afegien, molts altres consistoris es va sentir interpel·lats i es van sumar a la iniciativa", indica Andreu.

Per al representant de l’ANC, tot i inspirar-se en les accions del passat, la campanya té un caràcter emminentment tècnic. "Volem evitar que els debats polítics l’aturin i això fa que, a diferència de les mocions presentades aleshores, l’actual susciti un major nombre d’adhesions d’ajuntaments, consells comarcals i altres estructures supramunicipals".



Aleix Andreu comenta que la decisió de començar amb els municipis és perquè, fruit a la seva influència social, poden animar a entitats, empreses i persones a títol individual perquè facin el pas. "Es tracta simplement que, en el model 303 d’Hisenda per liquidar l’IVA, la persona o empresa dipositi els diners en el compte bancari de la Generalitat a fi i efecte que aquesta els traspassi després a l’Estat". Un tràmit que, lluny dels suposats problemes amb què incorreria el titular, és perfectament legal. Així ho recorda Andreu: "l’article 64 de la Llei General Tributària estipula que, un cop has ingressat els diners a la Caja General de Depósitos o altres òrgans equivalents, com és l’Agència Tributària de Catalunya, compleixes amb el teu deure i reps un justificat que així ho acredita. De manera que, si algun dia la Generalitat entra en litigi amb l’Estat, estàs alliberat de qualsevol responsabilitat".

La caixa de la ruptura

La campanya auspiciada per l’ANC sorgeix en un context què els municipis aspiren a ser el motor que reactivi l’independentisme. "El municipalisme català és l’administració que ha pres una posició més clara i inequívoca a favor de l’autodeterminació i la independència de Catalunya", afirmen des de la campanya.

A propòsit d’això, els seus impulsors confien a empoderar de nou el govern de Catalunya i predisposar-lo a adoptar una política fiscal corporativa que faciliti als ens locals tramitar els impostos a l’Agència Tributària. Així també ho considera Aleix Andreu, que en una recent reunió amb el conseller d’Economia, Jaume Giró, va constatar el compromís del Govern amb vista a què tots els organismes de la Generalitat acabin tributant a l’ATC.



Segons Andreu, a còpia de rebre els impostos, la Generalitat coneixeria els diners de què disposa i, en un futur, això li permetria plantar-se si l’Estat no transfereix les partides que li pertoca per a un determinat servei. "Així com va tancar l’aixeta a les farmàcies i la Generalitat va haver d’esperar un temps, el nostre govern tindria la caixa dels diners i podria transferir les ajudes si cregués que és prioritari", subratlla Andreu, per a qui "de la mateixa manera que molts ajuntaments tenen convenis de compensació, pel qual no paguen a l’Estat determinats impostos a canvi dels diners que li deu, la Generalitat podria actuar amb el mateix criteri".

Des d’una òptica independentista, doncs, l’ANC veu en la implementació de la sobirania fiscal una finestra d’oportunitats per assolir la ruptura de l’Estat, ja que "amb un fons important en mans de l’Agència Tributària, la Generalitat tindria marge de maniobra per encarar una eventual negociació amb Madrid sense que els contribuents veiessin perillada la seva seguretat jurídica ni minvades les prestacions bàsiques".



En aquesta perspectiva, Ajuntaments de Catalunya per la Sobirania Fiscal aspira a ser estímul perquè, quan el moment ho requereixi, el Govern disposi dels diners suficients per proclamar i consolidar la República. "Cal recuperar la iniciativa mitjançant bases sòlides com la sobirania fiscal", conclouen en el manifest.



Ara com ara, ja són 53 els municipis que han secundat la proposta, dotant l’Agència Tributària d’una musculatura econòmica que, tal com admeten, ha d’implicar la majoria de la societat si algun dia l’Executiu català vol avançar en garanties cap a l’alliberament nacional.