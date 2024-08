Una avaria deixa sense aigua el Port de la Selva en plena temporada turística

Una avaria a la xarxa d'aigua d'El Port de la Selva ha deixat sense subministrament tot el poble en plena temporada turística d'estiu a la Costa Brava, quan la població multiplica per cinc l'habitual en aquesta localitat. L'Ajuntament d'aquest municipi de l'Alt Empordà treballa per trobar una solució, però en una comunicació avisa que el tall és "indefinit".

L'avaria es va produir aquest dilluns a la nit i des d'aleshores el consistori està buscant una solució per arreglar la problemàtica. De fet, des de l'Ajuntament ja es va demanar a la població aquest mateix dilluns que no s'utilitzés aigua de l'aixeta per cuinar ni per beure, després que els tècnics registressin un nivell de sal elevat a la xarxa.

"Degut a una avaria en un dels dos pous que subministren aigua al nostre municipi, només disposem de la meitat del volum d'aigua que el nostre poble necessita durant la temporada de màxim consum", detalla el consistori en una comunicació aquest dimarts. "Estem treballant per solucionar el problema el més ràpid possible", afegeix.

A més, l'Ajuntament també recorda que cal complir amb les mesures dictades en un ban municipal. Aquestes inclouen la prohibició de regar jardins, netejar qualsevol vehicle o embarcació i omplir piscines. D'altra banda, alguns veïns han accedit a les platges per omplir aigua amb ampolles i garrafes per utilitzar-la als lavabos.

Degut a una avaria en un dels 2 pous que subministren aigua al nostre municipi, només disposem de la meitat del volum d’aigua que el nostre poble necessita durant la temporada de màxim consum.

Estem treballant per solucionar el problema el més ràpid possible. pic.twitter.com/h0x0kmCwFb — El Port de la Selva (@elportdelaselva) August 6, 2024

Per la seva part, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva ha detallat a les seves xarxes que es tracta d'una "important avaria a la xarxa de captació d'aigua". "Tot i que la situació és molt complexa, s'hi està treballant, a contrarellotge, des dels organismes responsables", afegeixen. Segons indiquen, la guàrdia municipal demana a la població que no col·lapsi el seu telèfon per tal que quedi lliure avant emergències.

Població estacional

El Port de la Selva és el municipi amb més proporció de població estacional els mesos d'estiu, per davant de Pals (Baix Empordà) i Sant Pere Pescador (Alt Empordà), segons dades de l'any 2022 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). La localitat va veure aquell any com les persones que hi van viure temporalment entre el juny i l'agost per motius com l'estiueig quintuplicaven els 1.015 residents permanents.

A més, el Port de la Selva ja ha tingut problemes amb el subministrament d'aigua a principis d'aquest 2024, quan a causa de la sequera es va doblar la presència de sal a l'aqüífer. Això va requerir que s'injectés aigua regenerada cap a la dessalinitzadora. El Club Nàutic del municipi preveu instal·lar una dessalinitzadora aquesta tardor, per bé que de menors dimensions.