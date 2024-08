Un aventurer de Sabadell intentarà creuar dos cops l'Atlàntic en una barca de rem feta per ell mateix

David Barreiro, un aventurer de Sabadell de 48 anys, és a punt de fer front al repte més gran de la seva vida. Després d'escalar glaciars i fer la volta en món en bicicleta, al novembre iniciarà una doble travessia per intentar creuar l'Atlàntic dues vegades, entre Huelva i Cancún. Ho farà, a més, en una barca de rem, sense veles ni motor, que s'ha construït ell mateix.

Barreiro vol aconseguir la gesta sol i sense escales –la ruta permetria fer parada a les Canàries, Cap Verd o el Carib. En una entrevista a l'ACN durant un entrenament al Maresme, explica que el canvi climàtic i les tempestes "imprevisibles" són el principal perill al que s'enfronta. Aquestes setmanes es prepara físicament, però sobretot mentalment per no defallir.

Captivat per la gesta del reusenc Andreu Mateu, que va creuar l'Atlàntic a rem fa divuit anys –sortint de les Canàries i arribant al Carib–, Barreiro va començar a idear la seva pròpia aventura durant la pandèmia. "Tenia temps i era un somni que feia anys que tenia aparcat", explica l'aventurer de Sabadell.

Anada i tornada

Si ho aconsegueix, a més, la seva gesta seria encara més increïble que la de Mateu, ja que Barreiro vol creuar l'oceà dues vegades, una d'anada i una de tornada, i vol fer una volta més llarga anant de continent a continent i sense passar per les illes. A més, la seva és una barca d'autoconstrucció que ha fet durant els darrers anys a Castellar del Vallès.

L'estat de la mar i les possibles tempestes que es pugui trobar durant la travessia és el que més el preocupa

La sortida es preveu per mitjans de novembre –la data es fixarà en funció de les previsions meteorològiques– i l'arribada més de mig any després. La primera ruta calcula completar-la en tres mesos i mig, però un cop a Mèxic Barreiro hauria de descansar almenys un mes per tornar a "agafar forces" i arreglar possibles desperfectes de l'embarcació.

Pel que fa a les rutes, es preveu que la d'anada sigui pel sud, mentre que la tornada seria pel nord, per tal d'aprofitar les corrents marítimes. De fet, l'estat de la mar i les possibles tempestes que es pugui trobar durant la travessia és el que més el preocupa. "És la por que tinc".

Altres aspectes, com el físic o el psicològic, no l'inquieten tant. La seva vida professional està vinculada a l'esport –es guia de muntanya i d'esquí a països nòrdics– i ja ha assolit altres reptes extrems. Aquest serà el primer amb el mar com a protagonista. Mentalment també se sent preparat per afrontar els "moments durs" que puguin aparèixer.

David Barreiro durant un entrenament amb la seva embarcació a rem. — Jordi Pujolar / ACN

"És una embarcació petita on pràcticament no et pots moure i cal ocupar el temps remant", explica. La seva intenció és dedicar unes dotze hores diàries a remar, incloses les parades per descansar, per establir una rutina que l'ajudi a "ocupar la ment" i no defallir. "Passaré moments dolents, però faig una cosa que m'agrada", reflexiona.

Una altra de les preparacions importants és l'alimentació. Barreiro està configurant menús setmanals que repartirà per diferents compartiments de la barca. Es tracta d'aliments liofilitzats, que ocupen i pesen poc i són fàcils de cuinar. La barca també està dotada d'una dessaladora per aprofitar per al consum l'aigua del propi oceà.

Mentre no arriba el moment de salpar, l'aventurer de Sabadell segueix fent entrenaments a la costa catalana, des del seu camp base al Port del Masnou, al Maresme. Aquest passat mes de juliol va fer un intent de travessa a Mallorca i a l'octubre traslladarà els seus entrenaments al Mar Menor, a Múrcia.