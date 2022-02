Ayuso carrega amb duresa contra el PP i Casado per acusar-la de corrupció i Génova li obre un expedient

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmat que la direcció estatal del PP l'estava investigant per un suposat contracte irregular que va beneficiar el seu germà. En una compareixença davant els mitjans de comunicació, en què no ha admès preguntes, ha carregat durament contra el Partit Popular (PP), el seu propi partit, i el president de la formació Pablo Casado. "Mai vaig pensar que la direcció nacional del meu partit actuaria de forma tan cruel contra mi", ha afirmat Ayuso.

La intervenció d'Ayuso arriba després d'un carrusel d'informacions que es van començar a publicar dimecres a la nit. S'hi revelava una guerra total que inclou espionatge, corrupció i afecta la família de la presidenta. "No hi pot haver res més greu que acusar algú de casa, amb responsabilitats de govern, de corrupció. I fer-ho sense proves ficant pel mig la meva família, que no té res a veure amb la política. La família és el més important que tenim", ha assenyalat la presidenta autonòmica.

"Que l'oposició m'ataqui és lògic, però que ho faci la direcció del meu partit perquè vull presentar-me al Congrés del PP de Madrid és insensat"

Ayuso ha relatat tota l'operació viscuda des de fa mesos en contra. Ho emmarca en la seva intenció de liderar el partit a nivell regional, fet que ha desfermat tota la crisi entre Génova (seu del PP) i Sol (Seu del Govern de Madrid). "Que l'oposició m'ataqui és lògic, però que ho faci la direcció del meu partit perquè vull presentar-me al Congrés del PP de Madrid és insensat", ha destacat.

"Com saben, des de fa uns mesos, diferents mitjans de comunicació han

vingut denunciant que dirigents del Partit Popular estaven creant un dossier contra mi, vinculant-me a algun assumpte de corrupció, especialment, referit a la meva família", ha assenyalat Ayuso, que les ha qualificat de "simples xerrameques". En aquest sentit, ha insistit en que si els dirigents del PP volguessin aclarir algun contracte, "només havien de demanar-ho", perquè tots són al Portal de la Transparència. En aquest sentit, des de Sol han enviat diversos documents sobre el contracte posat en qüestió.

Per Ayuso, la intenció de Gènova és desprestigiar-la personalment i políticament. La mandatària autonòmica ha reiterat que al contracte "no hi ha res il·legal" i que està correctament fiscalitzat. "L'objecte són mascaretes en el pitjor moment de la pandèmia quan no n'hi havia i havíem de protegir els

ciutadans i als sanitaris", ha dit.

Conversa al despatx de Casado

En el relat dels fets, Ayuso ha destacat que ella es va assabentar de l'"operació" en contra seva al setembre, per boca del mateix Casado, a qui va anar a visitar al seu despatx. "Em va contestar que tenia coneixement d'aquesta operació i que pensava que era il·legal (el contracte relacionat amb subministrament de mascaretes a la sanitat pública). Em va dir que el dossier li havien filtrat des de la Moncloa", ha apuntat Ayuso. Ella, segons les seves paraules, va preguntar al seu germà, que li va confirmar que havia mantingut relacions comercials amb aquesta empresa i que tot era completament legal i regulat davant d'Hisenda.

"Ni el meu Govern ni jo hem intervingut per adjudicar ni aquest, ni cap altre contracte a ningú del meu entorn"

"Ni el meu Govern ni jo hem intervingut per adjudicar ni aquest, ni cap altre contracte a ningú del meu entorn. El meu germà porta treballant com a comercial al sector sanitari 26 anys, molt abans que jo entrés en política, però mai l'he ajudat per aconseguir absolutament res a la seva vida laboral", ha afirmat. La presidenta ha animat a demostrar amb proves aquest suposat benefici per al familiar. "No tindrà ningú una sola prova de corrupció per part meva, ni una sola prova", ha destacat.

Sobre el presumpte espionatge mitjançant detectius cap a ella, ha dit que va parlar amb l'alcalde, José Luis Martínez Almeida, per informar-lo. "Em va dir que no sabia res i que ho investigaria", ha afirmat. Almeida ha negat aquest matí qualsevol tipus d'actuació irregular de l'Ajuntament. Ayuso ha destacat que ha estat sempre lleial a la seva "casa", al PP i a la direcció estatal del partit. "Si hagués volgut atacar el meu partit, hauria explicat tot el que sabia fa mesos. Però no ho vaig fer. I així he participat en mítings, fins i tot en 7 actes a la campanya de Castella i Lleó i en tantes entrevistes, intervencions…" , ha afegit.

Ayuso ha demanat que es depurin responsabilitats tant a Génova com al PP de Madrid. "Espero que la direcció nacional del PP provi que jo vaig obligar a fer cap contracte amb ningú. Que provin que hi ha hagut tràfic d'influències. Que provin que hi ha hagut un sol contracte irregular. Que provin que jo no sóc honrada", ha assenyalat.

Voldria saber quants vots han aconseguit per al Partit Popular tots aquells que fa mesos que estan dedicats a atacar-me a mi"

Finalment, ha posat en valor els resultats electorals, amb atacs a Casado i el secretari general Teo García Ega. "He tornat el meu compromís amb Pablo Casado passant dels 22 escons que ens donaven les enquestes el gener de 2019 a la majoria absoluta que, estic convençuda, tenim avui. No hi ha cap exemple més gran de lleialtat a casa meva. Voldria saber quants vots han aconseguit per al Partit Popular tots aquells que fa mesos que estan dedicats a atacar-me a mi. És molt dolorós que dirigents del teu partit, en lloc de recolzar-te, siguin

els que et volen destruir", ha finalitzat.

El PP anuncia l'obertura d'un expedient informatiu a Ayuso

Per la seva part, Teodoro García Egea també ha anunciat l'obertura d'un expedient informatiu contra Isabel Díaz Ayuso. El dirigent ha acusat la presidenta madrilenya d'obstruir la investigació sobre el contracte de material sanitari del seu germà i de no aportar informació quan se li va requerir.



El secretari general del PP, ha explicat la versió de la direcció del partit. Diu que el setembre del 2021 la direcció del PP va rebre informació sobre un presumpte contracte irregular de la Comunitat de Madrid que afavoria el germà d'Ayuso. Egea va dir que el PP va posar en marxa una investigació interna com "es fa en tots els casos".

"Aquest partit no ha encarregat cap dossier sobre ningú ni ha fet cap acusació", ha afirmat el secretari general del PP. Egea ha relacionat aquesta polèmica amb la celebració del congrés del PP a Madrid. Egea ha acusat Ayuso de fer "atacs injustos i calúmnies" contra Casado. "Ayuso ha llançat acusacions gairebé delictives contra el president Casado", ha afegit Egea.