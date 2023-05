El Banc dels Aliments deixa de repartir llet pel seu encariment

La desestabilització dels preus a causa de la inflació impacta en les entitats socials, que ja fa mesos que denuncien una situació límit. El Banc dels Aliments de Barcelona ha anunciat que aquest mes és l'últim que reparteix llet després que aquest producte, fins ara el que tenia més pes en la cistella que distribuïen, hagi doblat el preu.

La llet representava més del 20% del que repartien a 130.000 usuaris a Barcelona

"Cada vegada entreguem menys quilos d'aliments", constata Lluís Fatjó-Vilas, president de l'organització. Fins fa poc, la llet representava més del 20% del que repartien a prop de 130.000 usuaris a Barcelona. Eren més de mig milió de litres mensuals que han anat reduint progressivament fins que aquest mes en repartiran només un, i serà l'últim.

Voluntàries col·loquen aliments al rebost solidari de Gràcia. — Blanca Blay / ACN

Una de les principals causes d'aquesta decisió és l'encariment de la llet, però n'hi ha més. La reducció de les donacions particulars després del boom de la Covid, quan molta gent va col·laborar amb entitats, i el fet que la Unió Europea l'hagi retirat dels productes ofertats en un programa del qual formen part, en són d'altres.



"Tenim un pressupost més baix i alhora la nostra capacitat adquisitiva pel que fa a la llet és la meitat", remarca Fatjó-Vilas per telèfon a Públic. L'aturada és indefinida, tot i que preveuen rebre un ajut puntual del Departament de Drets Socials pel qual encara no hi ha data: "Cobrirà uns mesos, però després ens trobarem igual", sosté el president.

Reducció d'un 20% del repartiments de productes

La situació no ve de nou. Ja fa més d'un any que el Banc llançava un crit d'alerta per les dificultats derivades de la inflació i el menor nombre d'excedents. Si abans repartien entre 12 i 14 quilos de menjar per persona al mes, ara aquesta suma s'ha reduït un 20%.

La reducció de l'oferta ha repercutit en els productes que reben

"La llet és el símbol i el producte número u, però ens passa amb tots els altres", assenyala el president. En un inici van començar reduint al voltant del 20% les donacions, una proporció que ha anat augmentant.



"Una part prové d'excedents, i ara hi ha més demanda que oferta, per tant s'han reduït. Tenim menys entregues, també a Mercabarna hi ha entrades de producte inferiors... Estem rebent de tots cantons". Els mesos de retard amb què cobren unes subvencions de la UE per a persones vulnerables no ajuda a mantenir el repartiment.

Voluntàries durant el Gran Recapte d'aliments. — ACN

Entitats "molt tensionades"

El Banc d'Aliments està pendent d'una ajuda puntual de la Generalitat però assegura que necessiten "certa regularitat" en aquests ingressos per mantenir la tasca de què depèn l'alimentació de tantes persones. Fatjó-Vilas apunta que les entitats estan "molt tensionades", amb algunes a l'expectativa i d'altres plantejant-se, directament, tancar.

Els costos han augmentat amb l'increment de la factura de la llum, per exemple

El fet que hi hagi menys repartiment de menjar també influeix en la tasca que fan algunes entitats, que vehiculen els usuaris a través del repartiment de productes per aconseguir objectius d'inserció laboral i formació.

L'augment d'usuaris degut a la crisi social sostinguda i l'encariment dels costos de manteniment, com l'electricitat, han agreujat una situació econòmica precària que ja fa anys que moltes entitats arrosseguen i per la qual reclamen més recursos públics.



"Estem en una situació d'embut, veurem en què queda. Hi ha més demanda, menys oferta d'aliments i alhora això fa que els costos de transport siguin més alts. És una espiral", conclou.